Seat, çip krizi nedeniyle üretimi durdurdu

Seat, küresel yarı iletken tedarik krizi nedeniyle Barselona yakınlarındaki Martorell tesisinde otomobil montajını kısmen durdurma kararı aldı.

Bu yılın başlarında otomotivde başlayan çip tedarik sorunları, birçok markayı zor durumda bırakmış ve üretimlerde aksama yaşanmıştı.

Aylar geçmesine rağmen, çip krizi henüz çözülebilmiş değil ve hala üretimi aksayan birçok marka var.

Volkswagen Grubu'nun İspanyol markası Seat, yarı iletken tedarik krizi nedeniyle Barselona yakınlarındaki Martorell tesisinde otomobil montajını kısmen durdurdu.

AĞUSTOSTA DA ARA VERMEDİ

Yaz tatili nedeniyle genellikle ağustos ayında fabrikasını kapatan Seat, yılın ilk yarısındaki üretim açığını kapatmak için ağustosta fabrika kapatma yoluna gitmemişti.

Alman devi Volkswagen, durumun yıl sonuna kadar iyileşmesini beklediğini ve çip sıkıntısı azalmasa da ikinci yarıdaki üretim eksikliklerini mümkün olduğunca kapatmayı hedeflediğini söylemişti.