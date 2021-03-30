Seat, elektrikli araçlar için planlarını açıkladı

Volkswagen Grubu bünyesinde hizmet veren Seat, elektrikli araçlar için gelecek planlarını duyurdu. Marka, 2025 yılında İspanya'nın Barselona kentinde batarya üretimine başlayacak.

Elektrikli otomobillere her geçen gün ilginin artması ve daha çevreci olmaları birçok otomobil üreticisini de harekete geçirdi.

Dev markalar, kendi elektrikli otomobil modellerini bir bir tanıtırken, bu pazara yatırımlar da hız kesmeden devam ediyor.

Sektöre büyük yatırımlar yapacak markalar arasına, geçtiğimiz haftalarda Volkswagen'nin İspanyol markası Seat de eklenmişti.

5 MİLYAR EUROLUK DEV YATIRIM

Seat; 2016-2020'de 3.3 milyar euro yatırım yaptıktan sonra, 2020-2025'te, özellikle yeni Ar-Ge, ekipman ve elektrikli otomobillere 5 milyar euroluk yatırım planladığını duyurmuştu.

GELECEK PLANLARI

Seat, İspanya'nın Barselona kentinde batarya fabrikası için kurmak için hareket geçti. 2025 yılında devreye alınacağı belirtilen fabrikada, elektrikli otomobiller için batarya üretiminin gerçekleştirileceği kaydedildi.

İspanyol üreticinin söz konusu yatırım için İspanyol hükümetinden ve Avrupa Birliği'nden finansal destek aldığı aktarıldı. Seat, batarya fabrikasında üretimin başlayacağı tarihlerde yeni bir elektrikli otomobili yollara çıkaracağını da açıkladı.

Şirketin yeni otomobilinin, şehir içi kullanımına yönelik bir tam elektrikli otomobil olacağı belirtildi.

Seat'ın önümüzdeki yıllarda İspanya'daki tesisinde yılda 500 bin adet elektrikli şehir otomobili üreteceği ve bu otomobilin, Volkswagen Grubu'nun diğer markaları Skoda, Volkswagen ve Audi için de üretilebileceği aktarılıyor.