Seat, elektrikli araçlara 5 milyar euro yatırım yapacak

Seat, elektrikli araçlara 5 milyar euro yatırım yapacak

Seat, önümüzdeki 5 yıl içinde 5 milyar euro yatırım yapacağını açıkladı.

Elektrikli otomobillere her geçen gün ilginin artması ve daha çevreci olmaları birçok otomobil üreticisini de harekete geçirdi.

Dev markalar, kendi elektrikli otomobil modellerini bir bir tanıtırken, bu pazara yatırımlar da hız kesmeden devam ediyor.

Sektöre büyük yatırımlar yapacak markalar arasına, Volkswagen'nin İspanyol markası Seat de eklendi.

5 MİLYAR EUROLUK DEV YATIRIM

Sea; çarşamba günü yaptığı açıklamada, 2016-2020'de 3.3 milyar euro yatırım yaptıktan sonra 2020-2025'te, özellikle yeni Ar-Ge, ekipman ve elektrikli otomobillere 5 milyar euroluk yatırım planladığını belirtti.

Seat'ın geçici başkanı Carsten Isensee, Barselona'da bulunan ana tesisinin 2025'ten itibaren elektrikli araçlar üretmeye odaklanacağını da açıkladı.



