Seat Ibiza, Leon ve Arona modellerinde mayıs ayı kampanyaları Seat, mayıs ayı boyunca Ibiza, Leon ve Arona modellerinde çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

AA

Seat modellerinde, mayıs ayına özel çeşitli satın alma seçenekleri hayata geçirildi.

Şirketten yapılan açıklama göre, söz konusu kampanya Ibiza, Leon ve Arona modellerinde geçerli.

Kampanya ile tüm Ibiza ve Arona'larda 125 bin liradan 12 ay vadede 0 faizli taşıt kredisi imkanı sunuluyor.

SEAT'ın en çok tercih edilen modellerinden Leon'da ise 200 bin liradan 12 ay yüzde 0 faizli taşıt kredisi imkanı mevcut.

Leon modeli 1 milyon 540 bin liradan, Arona 1 milyon 210 bin liradan ve Ibiza 1 milyon 95 bin liradan başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla satılıyor.

2024 model araçlar için geçerli

2024 model araçlar için geçerli olan bu fırsat, 31 Mayıs'a kadar kampanyaya katılan tüm SEAT yetkili satıcılarında devam edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)