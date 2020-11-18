- Haberler
- Otomobil Haberleri
- Seat Ibiza yeni nesil motoruna kavuştu
Seat Ibiza yeni nesil motoruna kavuştu
- Haber Merkezi
- 18.11.2020 - 08:53
- Güncelleme : 18.11.2020 - 09:28
Türkiye’de en çok tercih edilen Seat modellerinden olan Ibiza, 2020'nin bitmesine sayılı günler kala yeni motor seçeneğiyle karşımıza çıktı.
Ibiza'nın daha önce 75 beygir güç üretebilen 1.0 Eco Tsi motorunun yerini; manuel şanzımanla sunulan, 80 beygir gücündeki 3 silindirli yeni 1.0 Evo motor aldı. Yeni nesil motor 100 kilometrede ortalama 5,2 yakıt tüketimi değeri sunuyor.
Style donanım paketiyle alınabilen güncellenen Ibiza’da sürücü destek ve güvenlik sistemleri yer alıyor.
Yağmur sensörü, hız sabitleme sistemi, arka park sensörleri, otomatik klima, otomatik yanan kısa farlar standart olarak sunuluyor.
Bunlara ek olarak iç mekanda ise yüksek çözünürlüğe sahip 6,5 inçlik dokunmatik bir ekran kullanıcıları karşılıyor.
SEAT IBIZA FİYAT
Seat Ibiza 2020 (1.0 Evo 80 HP S&S Style) modeli; 170 bin TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla Seat yetkili satıcılarında sahiplerini bekliyor.