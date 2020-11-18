Haberler

Otomobil Haberleri

Seat Ibiza yeni nesil motoruna kavuştu

Seat Ibiza yeni nesil motoruna kavuştu

Türkiye’de en çok tercih edilen Seat modellerinden olan Ibiza, yeni nesil 1.0 litrelik 80 HP güç üretebilen benzinli motorla geldi.