Seat Leon fiyat listesi: Ekim 2021 güncel Seat Leon fiyatları

Seat, kompakt modeli Leon'un yeni neslini ocak ayında Türkiye'de satışa sunmuştu. İşte ekim ayı itibarıyla 2021 Seat Leon fiyat listesi...

Seat Leon, bugüne kadar gerçekleşen 2,3 milyon adetlik satış adediyle nesiller boyu devam eden bir başarıya imza atmıştı.

Seat markasının amiral gemisi olan Leon’un dördüncü nesli, 1.5 TSI 130 beygir motor ve FR donanım seçeneğiyle, geçtiğimiz ocak ayında Türkiye'deki müşterileriyle buluşmuştu.

Aracın 1.0 TSI 110 HP Style ve 1.0 eTSI hafif-hibrit (mHEV) 110 HP DSG Style Plus seçenekleri de şubat ayı itibarıyla satışa çıkmıştı.

SEAT LEON FİYAT LİSTESİ

2021 Seat Leon fiyat listesine baktığımızda; FR, Style, Style Plus ve Xcellence olmak üzere dört farklı donanım seçeneği bizleri karşılıyor. İşte fiyatlar:

YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style: 255 bin TL

YENİ LEON 1.0 eTSI 110 HP DSG Style Plus: 345 bin TL

YENİ LEON 1.5 TSI ACT 130 HP FR: 345 bin TL

YENİ LEON 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG Xcellence: 375 bin TL

YENİ LEON 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG FR: 380 bin TL

MOTOR ÖZELLİKLERİ

Yeni Leon’da benzinli motorların tamamı turboşarjlı TSI motor seçeneklerinden oluşuyor. 1.0 litre motor seçeneklerinde 110 hp düz vites ve 7 ileri DSG otomatik vites seçenekleri bulunuyor. 1.5 litre benzinli motorlar ise 130 hp düz vites ve 150 hp 7 ileri DSG otomatik vites seçeneğiyle sunuluyor.

Otomatik vites seçeneklerinin tümünün 48V Li-Ion batarya ve jeneratör içeren bir hafif-hibrit (mHEV) teknolojisiyle donatıldığı da verilen bilgiler arasında.