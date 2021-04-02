Seat Leon fiyat listesi: Nisan 2021 güncel Seat Leon fiyatları

Seat, kompakt modeli Leon'un yeni neslini ocak ayında Türkiye'de satışa sunmuştu. İşte nisan ayı itibarıyla 2021 Seat Leon fiyat listesi.

Seat Leon, bugüne kadar gerçekleşen 2,3 milyon adetlik satış adediyle nesiller boyu devam eden bir başarıya imza atmıştı.

Seat markasının amiral gemisi olan Leon’un dördüncü nesli, 1.5 TSI 130 beygir motor ve FR donanım seçeneğiyle, geçtiğimiz ocak ayında Türkiye'de satışa sunulmuştu.

Aracın 1.0 TSI 110 HP Style ve 1.0 eTSI hafif-hibrit (mHEV) 110 HP DSG Style Plus seçenekleri de şubat ayı itibarıyla artık satışa çıkmıştı.

Leon'un1.5 eTSI hafif-hibrit (mHEV) 150 HP DSG motor seçeneğinin ise 2021 yılı ikinci çeyrekte satışta olması planlanıyor.

SEAT LEON FİYAT LİSTESİ

2021 Seat Leon fiyat listesine baktığımızda; FR, Style ve Style Plus olmak üzere üç farklı donanım seçeneği bizleri karşılıyor. İşte fiyatlar:

YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style: 231 bin TL

YENİ LEON 1.0 eTSI 110 HP DSG Style Plus: 305 bin TL

YENİ LEON 1.5 TSI ACT 130 HP FR: 299 bin TL





MOTOR ÖZELLİKLERİ

Yeni Leon’da benzinli motorların tamamı turboşarjlı TSI motor seçeneklerinden oluşuyor. 1.0 litre motor seçeneklerinde 110 hp düz vites ve 7 ileri DSG otomatik vites seçenekleri bulunuyor. 1.5 litre benzinli motorlar ise 130 hp düz vites ve 150 hp 7 ileri DSG otomatik vites seçeneğiyle sunuluyor.

Otomatik vites seçeneklerinin tümünün 48V Li-Ion batarya ve jeneratör içeren bir hafif-hibrit (mHEV) teknolojisiyle donatıldığı da verilen bilgiler arasında.