Seat Leon yeni motor seçeneğine kavuştu

Ocak ayında Türkiye'de satışa sunulan yeni Seat Leon, yenilenen motor seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Seat Leon, bugüne kadar gerçekleşen 2,3 milyon adetlik satış adediyle nesiller boyu devam eden bir başarıya imza atmıştı.

Seat markasının amiral gemisi olan Leon’un dördüncü nesli, 1.5 TSI 130 beygir motor ve FR donanım seçeneğiyle, geçtiğimiz ocak ayında Türkiye'de satışa sunulmuştu.

Aracın 1.0 TSI 110 HP Style ve 1.0 eTSI hafif-hibrit (mHEV) 110 HP DSG Style Plus seçenekleri de şubat ayı itibarıyla artık satışa çıkmıştı.

YENİ MOTOR SEÇENEĞİ GELDİ

Yeni Seat Leon’a, 1.5 eTSI 150 HP DSG motor seçeneği ile Xcellence ve FR donanımları eklendi.

Yakıt tüketimi ve emisyon değerlerinde iyileşme sağlayan eTSI olarak adlandırılan bu sistem, araca kalkış esnasında destek sağlamak amacıyla devreye giriyor.

1.5 litrelik motorlar, verimliliği en üst seviyeye çıkarmak için Aktif Silindir Yönetimi (ACT) özelliğine de sahip. Bazı sürüş koşullarında motor, yakıt tüketimini azaltmak için yalnızca iki silindir ile çalışıyor.

Yeni Leon 1.5 eTSI 150 HP DSG motor seçeneği, yeni donanım seviyeleri Xcellence ve FR ile alınabiliyor. Xcellence donanım seviyesinde daha konforlu ögeler yer alırken, FR donanım seviyesinde ise, sportif öğeler göze çarpıyor.

İki donanım seviyesinde de 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar, ''Infinite LED'' Arka Farlar, Üç Bölgeli Otomatik Klima, 10.25 inç Dijital Gösterge Paneli, 10 inç Multimedya Sistemi, LED Ambiyans Aydınlatması gibi özellikler standart olarak sunuluyor.

Leon; sürücü ve yolcu Ön, yan ve perde hava yastıklarının yanı sıra; orta bölümde bulunan merkezi hava yastığını da tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunuyor.





SEAT LEON TÜRKİYE FİYATI

Yeni Leon 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG modeli, Xcellence donanım seviyesinde 375 bin TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla Seat Yetkili Satıcılarında satışa sunuldu. FR donanım seviyesi ise temmuz ayının son haftası Seat yetkili satıcılarında olacak.