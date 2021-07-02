Seat Leon'un giriş seviyesi modeli üst ÖTV dilimine girince fiyatlar uçtu

Temmuz 2021 itibarıyla Seat Leon'un yüzde 50 ÖTV dilimine giren versiyonu kalmadı. Giriş seviyesindeki Seat Leon 1.0 TSI 110 HP Style, yüzde 80'lik dilime girdi ve fiyatlar yükseldi.

Halihazırda otomobillerde uygulanan ÖTV dilimleri ve matrah, geçtiğimiz yıl değişmişti.

Buna göre 1.600 cc motor hacmini geçmeyen, matrahı ise 85 bin TL ile 130 bin TL arasında olanlar için ÖTV oranı yüzde 50, 130 bin TL üzerindekiler içinse yüzde 80 uygulanıyor.

Ancak döviz kurları nedeniyle matrahı 85 bin TL ile 130 bin TL arasında olan otomobil sayısı bir hayli azaldı ve giriş seviyesindeki birçok otomobil, yüzde 80 ÖTV dilimine girdi.

SEAT LEON, YÜZDE 80'LİK DİLİME GİRDİ

Seat Leon, ülkemizde üç farklı donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor. Giriş seviyesindeki Style paketi hariç diğer seçenekler bundan üç ay önce yüzde 50'lik dilimden yüzde 80'lik ÖTV dilimine transfer olmuştu.

Şimdi aynı durum, giriş seviyesi Seat Leon 1.0 TSI 110 HP Style versiyonu için de geçerli oldu ve yüzde 80'lik dilime geçiş yaptı.

FİYAT ARTIŞI SERT OLDU

Seat Leon'un yüzde 80'lik ÖTV dilimine girmesi nedeniyle fiyatlar da sert yükseldi. Seat Leon 1.0 TSI 110 HP Style versiyonunun normal fiyatı 2 bin lira artmasına rağmen, liste satış fiyatı 231 bin TL'den 281 bin TL'ye yükseldi.

MOTOR ÖZELLİKLERİ

Yeni Leon’da benzinli motorların tamamı turboşarjlı TSI motor seçeneklerinden oluşuyor. 1.0 litre motor seçeneklerinde 110 hp düz vites ve 7 ileri DSG otomatik vites seçenekleri bulunuyor. 1.5 litre benzinli motorlar ise 130 hp düz vites ve 150 hp 7 ileri DSG otomatik vites seçeneğiyle sunuluyor.

Otomatik vites seçeneklerinin tümünün 48V Li-Ion batarya ve jeneratör içeren bir hafif-hibrit (mHEV) teknolojisiyle donatıldığı da verilen bilgiler arasında.