Seat, otomobil üretiminde 3 boyutlu yazıcılar kullanıyor

Seat 3D Laboratuvarı, bir otomobilin geliştirme sürecinde ihtiyaç duyulan parçaları üç boyutlu yazıcılarla kısa süre içinde üreterek, süreci hızlandırıyor.

Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen 3 boyutlu yazıcılar her sektörde karşımıza çıkmaya başladı.

Bu teknolojiyi kullanan otomobil üreticilerinden biri olan Seat, bünyesindeki "3D Laboratuvarı" sayesinde geleneksel sistemle üretimi birkaç hafta sürecek parçaları, 3 boyutlu baskı ile 15 saat içerisinde imal edebiliyor.

Seat 3D Baskı Laboratuvarı Müdürü Norbert Martin, "Bu teknolojinin avantajlarından biri, sonsuz sayıda geometriyi uygulayabilmemiz ve fabrikanın tüm alanları için her türlü yüksek hassasiyetli tasarımı ne kadar karmaşık görünürse görünsün gerçekleştirebilmemiz.

Üstelik tüm bunları normal bir süreçle elde etmemizin imkansız olduğu sürelerde yapabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

TOPLAM 9 YAZICI ÜRETİM YAPIYOR

Laboratuvardaki 9 yazıcı, tasarım, üretim ve lojistik gibi Seat'ın tüm bölümleri için her türlü parçayı üretmek üzere çalışıyor.

Teknisyenler tasarımla birlikte bir dosya alıyor ve dosyayı tıpkı bir belgeymiş gibi yazıcıya gönderiyor. Parça 15 saat içinde hazır hale geliyor.

"HER PARÇA ERTESİ GÜNE HAZIR"

Norbert, “Geleneksel teknolojileri kullanarak bir parçaya sahip olmak haftalar alırdı. 3D baskı sayesinde her türlü parçayı ertesi güne hazır edebiliyoruz.

Bu, aynı hafta içinde birkaç versiyon üretmemize olanak tanıyor. Üstelik üretilen parçaları daha da iyileştirebilmek için tekrar test edip değiştirilebiliyoruz.” dedi.





BİRÇOK ÜRÜN BASILABİLİYOR

Basılan parçaların yüzde 80'i otomobil geliştirme amaçlı üretilen prototiplerden oluşsa da montaj hattı için özel aletlerden mutfak eşyalarına, otomobil fuarı araçları ve teşhir araçları için özel logolara kadar pek çok ürün bu laboratuvarda 2 boyutlu yazıcılar ile basılabiliyor.