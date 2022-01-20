Şehirler arası yollara hızlı şarj istasyonları geliyor

Otoyol ve şehirler arası yollarda kurulacak elektrikli araç şarj istasyonlarının en az yüzde 75'i hızlı şarj ünitesi olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Şarj Hizmeti Yönetmeliği taslağını kamuoyunun görüşüne açacak.

Derlenen bilgilere göre, elektrikli araç kullanıcılarının şarj hizmeti sunacak istasyonlardan kaliteli ve sürekli hizmet alması ve istasyonları EPDK'nin hazırladığı mobil uygulama üzerinden görebilmesi sağlanacak.

Uygulamada, hizmet veren tüm şarj istasyonlarının anlık fiyat, müsaitlik, ünite gücü ve konum gibi bilgileri yer alacak.

ÖNCEDEN REZERVASYON YAPILABİLECEK

Uygulama sayesinde elektrikli araç sahipleri, yolculuk öncesinde veya sırasında söz konusu bilgileri görerek istasyon seçebilecek ve rezervasyon yaptırabilecek.

EN AZ YÜZDE 75'İ HIZLI OLACAK

Otoyol ve şehirler arası yollarda kurulacak şarj istasyonlarının en az yüzde 75'inin hızlı şarj ünitesi bulunacak. Tüm şarj istasyonları, tüm elektrikli araç kullanıcılarının kullanımına açık olacak.

Şarj hizmeti fiyatı, kilovatsaat cinsinden tüketilen birim enerji bedeli üzerinden olacak. Şarj hizmeti kapsamında, araç sahibinden ilave ücret talep edemeyecek.

Fiyatların; şarj ağı işletmecilerinin internet sayfalarında, dijital mecralarda ve istasyonlarda ilan edilmesi zorunlu olacak ve fiyatlar EPDK'nin hazırladığı mobil uygulamadan da görülebilecek.

Şarj istasyonu işletmecileri, farklı güç ve tipteki üniteler için farklı fiyat uygulayabilecek ve araç sahipleri bedeli karşılığında hızlı veya yavaş şarj tercih edebilecek.