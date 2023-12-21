Sevkiyatlar durdu: Daihatsu, binlerce otomobilde hile yaptı Toyota'nın 2016 yılında yüzde 100 oranında bağlı ortaklığı haline gelen Daihatsu, Toyota markası adı altında satılan 88 bin otomobilde yan çarpışma güvenlik testlerinde hile yaptığını itiraf etti.

ensonhaber.com

Toyota'nın Daihatsu şirketi, genişleyen güvenlik skandalı nedeniyle tüm araç sevkiyatlarını durdurdu.

Bazı Toyota ve Mazda modellerinde hava yastığı kontrol ünitelerinin, halka satılan araçlarda kullanılanlardan farklı olduğu ortaya çıktı.

Bağımsız bir panel, nisan ayında çoğu Toyota olarak satılan 88 bin küçük otomobil için yapılan yan çarpışma güvenlik testlerinde hile yaptığını söyledikten sonra Daihatsu'yu soruşturuyor.

Sevkiyatlar durdu

Japon Asahi Gazetesi'ndeki habere göre, Toyota Motor'un bağlı ortaklığı olan Daihatsu'nun, güvenlik testlerine hile karıştırdığı ve bundan ötürü de hem denizaşırı hem de Japonya'daki araçlarının sevkiyatını durduracağı açıklandı.

Kaynaklar, Daihatsu'nun skandalını soruşturan bağımsız birimin bulduğu bulguları Japonya Ulaştırma Bakanlığı'na teslim ettiğini söyledi.

Daihatsu'nun, şu anda üretimde olan tüm modellerinin yanında geçmişte ürettiği bazı otomobillerin de güvenlik testlerinde hile yapıldığı tespit edildi.

Daihatsu, bir ihbarcının durumu rapor etmesinin ardından yanlış yapılan testleri keşfettiklerini belirtirken sorunu düzenleyici kurumlara bildirdiklerini açıkladı.