Sevkiyatlar durdu: Daihatsu, binlerce otomobilde hile yaptı

Toyota'nın Daihatsu şirketi, genişleyen güvenlik skandalı nedeniyle tüm araç sevkiyatlarını durdurdu.
Bazı Toyota ve Mazda modellerinde hava yastığı kontrol ünitelerinin, halka satılan araçlarda kullanılanlardan farklı olduğu ortaya çıktı.
Bağımsız bir panel, nisan ayında çoğu Toyota olarak satılan 88 bin küçük otomobil için yapılan yan çarpışma güvenlik testlerinde hile yaptığını söyledikten sonra Daihatsu'yu soruşturuyor.
Sevkiyatlar durdu
Japon Asahi Gazetesi'ndeki habere göre, Toyota Motor'un bağlı ortaklığı olan Daihatsu'nun, güvenlik testlerine hile karıştırdığı ve bundan ötürü de hem denizaşırı hem de Japonya'daki araçlarının sevkiyatını durduracağı açıklandı.
Kaynaklar, Daihatsu'nun skandalını soruşturan bağımsız birimin bulduğu bulguları Japonya Ulaştırma Bakanlığı'na teslim ettiğini söyledi.
Daihatsu'nun, şu anda üretimde olan tüm modellerinin yanında geçmişte ürettiği bazı otomobillerin de güvenlik testlerinde hile yapıldığı tespit edildi.
Daihatsu, bir ihbarcının durumu rapor etmesinin ardından yanlış yapılan testleri keşfettiklerini belirtirken sorunu düzenleyici kurumlara bildirdiklerini açıkladı.
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