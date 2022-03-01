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    Siber saldırıya uğrayan Toyota, Japonya'da üretimi durdurdu

    Yerel tedarikçisi siber saldırıya uğrayan Toyota, Japonya'da fabrikalarını durdurmak zorunda kaldı.
    • AA
    • 01.03.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 09:20
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    Siber saldırıya uğrayan Toyota, Japonya'da üretimi durdurdu

    Son zamanlarda oldukça artan siber saldırılardan, Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota da nasibini aldı.

    Aiçi eyaletindeki yerel tedarikçilerinden Kojima Industries firmasında oluşan sistem arızası sonucu Toyota, üretimi askıya alma kararı verdi.

    Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, siber saldırı nedeniyle bünyesindeki Hino Motor ile Daihatsu Motor dahil, Japonya içindeki 14 fabrikada 28 üretim bandı durduruldu.

    Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, sistem arızasının "siber saldırıdan kaynaklandığını" söyledi.

    toyota tundra

    JAPON FİRMALARI UYARDI

    Ukrayna'da süren savaşa dikkati çeken Matsuno, "olası siber saldırılara karşı" Japon firmaların tedbirli olması çağrısında bulundu.

    Kojima Industries yaptığı açıklamada, bilgisayar sunucularının virüs saldırısına maruz kaldığını, hükümet yetkililerinin bilgilendirildiğini duyurdu.

    Başbakan Kişida Fumio, ilgili kuruluşların olayı araştırdığını belirterek saldırının "arkasından Rusya'nın çıkabileceği" ihtimaline yönelik, "Teyit etmeden cevap vermek zor." dedi.


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