Sıfır araç kampanyaları, ikinci el fiyatlarını da düşürecek

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, sıfır araç kampanyalarının ikinci el fiyatlarını da aşağıya doğru çekeceğini belirtti.

Koronavirüs nedeniyle otomobil pazarı eski günlerine dönmeye çalışırken, ikinci el araç fiyatları artmaya devam diyor. Ancak, fiyat artışına rağmen sıfır araç sıkıntısı yaşandığı için ikinci el otomobillere olan talep oldukça fazla.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, bayilerin yeni yıla yaklaşırken sıfır araç fiyatlarında yüzde 3 ile yüzde 10 arasında indirim yaptıklarını belirterek, "Sıfır araçlarda yapılan kampanyalar, ikinci el otomobil fiyatlarının da düşmesini sağlayacaktır. İkinci el araç almak isteyenler için uygun bir zamandayız." ifadelerini kullandı.

"SIFIR ARAÇLAR İKİNCİ ELİ DE ETKİLİYOR"

Erkoç, sıfır araçların temininde yaşanan zorlukların ve arzda yaşanan problemlerin ikinci el araç fiyatlarına da etki ettiğine dikkati çekerek, "Fiyatlarda yükseliş yaşanmıştı, ancak yıl sonu itibarıyla sıfır araçta arz-talep dengesi sağlanmaya başladı.

"SIFIR ARAÇLARDA İNDİRİM"

Bu durumun ikinci el araç piyasasına da yansıdığını, bir dengelenme yaşandığını görüyoruz. Vatandaşlarımız arzda yaşanan sıkıntılar sebebiyle sıfır araç temininde problem yaşadıkları için ikinci el araçları yüksek fiyatlara almışlardı, ancak şu an bayiler yeni yıl kampanyalarına başladılar, sıfır araçlarda yüzde 3 ile yüzde 10 arasında indirim yapıyorlar." dedi.

"YIL SONUNA KADAR ARTIŞ OLMAZ"

İkinci el araç fiyatlarını sıfır araç fiyatlarındaki değişimin belirlediğini vurgulayan Erkoç, "Son dönemde dövizin stabil bir şekilde seyrettiğini görüyoruz. Bu sebeple yıl sonuna kadar sıfır araç fiyatlarında artış olmayacaktır, ancak 2021 yılında salgının olumsuz etkilerinin devam etmesi, olası bir üçüncü dalga ve ekonomide yaşanabilecek sıkıntılar yeniden sıfır araç üretimi ve temininde zorluklara yol açabilir.

Bu sebeple araç almayı düşünen vatandaşlarımız bu dönemi değerlendirebilirler. Bu dengelenmeyle birlikte düşen fiyatların da yıl başına kadar yükselmeden süreceğini tahmin etmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İKİNCİ ELDE HEDEF 8 MİLYON

Erkoç, salgın dolayısıyla ekonomide yaşanan zorluklara rağmen ikinci el otomobil sektörünün yıl boyunca talep gördüğünü belirterek, ikinci el araç sektöründe yıl sonuna kadar 8 milyonun üzerinde araç satışı yapılmasını beklediklerini dile getirdi.