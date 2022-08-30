Sıfır araç problemi çözülürse, ikinci elde fiyatlar yüzde 20 düşebilir

RS Oto Ekspertiz Marka Başkanı Fatih Yanık, sıfır araç bulma sorunu çözülürse ikinci elde fiyatların yıl sonuna kadar yüzde 20 düşebileceğini söyledi.

Otomobil alım satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidildi.

İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Öte yandan, piyasada sıfır araç bulma konusunda hala problemler yaşanıyor.

AA'da yer alan habere göre RS Oto Ekspertiz Marka Başkanı Fatih Yanık, bayide sıfır araç bulunmamasının önemli bir sorun olduğuna dikkati çekerek, sıfır araç bulma sorunu çözülürse ikinci elde fiyatların yıl sonuna kadar yüzde 20 düşebileceğini bildirdi.

Bayideki sıfır araçlar tüketiciyle buluşmuyor

Yanık, Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine dikkati çekerek, bayideki sıfır araçların nihai tüketiciyle buluşmadığını belirtti.

Bayide sıfır araç bulunmamasının ciddi bir sorun olduğunu ifade eden Yanık, "Sadece mayıs, haziran ve temmuz ayı satışlarına baktığımızda yaklaşık 200 bin adet sıfır kilometre binek ve hafif ticarinin satıldığını görebiliyoruz, yani sıfır araç var ve satılmış, ancak nihai tüketici bulamamış.

Bu durum alınan kararların etkisiyle yıl sonuna doğru değişecek, nihai tüketici bayilerden sıfır kilometre araca ulaşacaktır. İkinci elde ise panik satışlar dışında ÖTV söylentileri sebebiyle bir durgunluk vardı ve ekspertiz girişlerinde geçen seneye oranla yüzde 50 düşüş gözlemledik, bu durgunluk sene sonuna kadar devam edecektir.

Sıfır araç problemi ortadan tamamen kalktığı takdirde sene sonuna kadar ikinci elde fiyatlar ortalama yüzde 20 dolayında düşüş gösterebilir." ifadelerini kullandı.