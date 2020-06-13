En Son Haber

Otomobil Haberleri

Sıfır araçlar yüzde 30 zamla ikinci el piyasasında

Sıfır araçlar yüzde 30 zamla ikinci el piyasasında

Fırsatçılar, henüz Türkiye’de yeni lansmanı yapılan sıfır bir aracın fiyatını yüzde 30 artırarak satışa çıkardı.