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- Sıfır araçlar yüzde 30 zamla ikinci el piyasasında
Sıfır araçlar yüzde 30 zamla ikinci el piyasasında
- Haber Merkezi
- 13.06.2020 - 08:41
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle birçok otomobil üreticisi fabrikalardaki üretimi durdurmuştu.
Ardından üretimi yeniden başlatan şirketler, bu sefer de düşük talep nedeniyle zor durumda kaldı.
Normalleşmenin ardından ikinci el araç piyasasını da kapsayan avantajlı kredi paketi; yeniden talep artışına yol açarken, artan talep stok sorununu da beraberinde getirdi.
Bayiler satacak araç bulamazken, yüksek talep fırsatçıları harekete geçirdi.
SIFIR ARAÇLARI ALINIP ZAMLI SATILIYOR
Markaların stok sorununu fırsata çeviren bazı kesimler, bayiden liste fiyatıyla aldıkları araçları hiç kullanmadan, yüzde 30’a varan oranda yüksek fiyatla satıyor.
Özellikle önceki gün lansmanı yapılan Mercedes yeni kompakt SUV modeli GLB’nin liste fiyatının 100 binin üzerinde yüksek fiyatla ikinci el ilan sitesine ilana konulması, ikinci el piyasasına yönelik yönetmelik tartışmalarını tekrar alevlendirdi.
Sektör temsilcileri, piyasada yaşanan bu fırsatçılığı önlemenin ancak ikinci el yönetmeliğinde yapılacak yeni bir düzenleme ile mümkün olacağını söylüyor ve sıfır km araçların ikinci el olarak satılmasının yasalarla engellenmesi gerektiğini savunuyor.