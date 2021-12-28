Sıfır araçlardaki indirim, ikinci ele de yansıyacak

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sıfır ve ikinci el araç pazarına ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, indirimlerin ikinci ele biraz geç yansıyacağını söyledi.

Geride bıraktığımız haftada döviz kurlarında yaşanan sert düşüşler, ülkemizde satılan sıfır otomobil fiyatlarında ortalama yüzde 13'lük bir indirim yapılmasına neden oldu.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sıfır ve ikinci el araç pazarına ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Yalçın, “Kurun gerilemesiyle sıfır otomobil piyasasında yaşanan indirimlerin etkisiyle birlikte düşük ÖTV dilimine giren modellerin sayısı bir nebze arttı ancak sıfır kilometre araçlardaki bu indirim sonrası ikinci el piyasası durma noktasına geldi." dedi.

"İNDİRİMLER İKİNCİ ELE HEMEN YANSIMAYACAK"

Sözlerine devam eden Yalçın, "Bireysel ikinci el satıcılarının bilinçsizce şişirdiği fiyatlar dolayısıyla yükselen ikinci el araç piyasası sıfır fiyatlarının çok üzerinde kaldı. İkinci eldeki fiyatların geri gelmesi ise sıfırdaki gibi dünden bugüne yaşanmayacak.

Minimum 20-25 gün gibi bir süre gerekiyor. Bunun olabilmesi için de 3 ana koşul var; kur sabit kalacak, ÖTV’de artış olmayacak ve sıfırda fiyatlar aşağı gelmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bu koşulların devam etmesi halinde ikinci el otomobil fiyatlarında mutlaka düşüşler yaşayacağının altını çizen Hüsamettin Yalçın, "Bazı modellerde sıfır ile ikinci el arasında yüzde 200’lere varan farklar oluştu. Şu anda fiyatlar bu durumdayken tüketici ikinci el araç almaya yönelmeyecektir.” açıklamasını yaptı.

Sıfır otomobil fiyatlarında indirime gidilmesinin ardından, yıl başından sonra ikinci el fiyatlarının da normalleşeceğini vurgulayan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “2022 yılında araç bulunurluğu problemi önceki yıla göre hafifleyecek gibi gözüküyor. Atılan adımlar ile birlikte de geriye gelen kurlar hem sıfır hem de ikinci el araç fiyatlarının normalleşmesini sağlıyor. Döviz kuru 10-11 TL arasında sabit kalırsa veya geri gelirse, sıfır kilometre araç bulunurluğu da iyi olursa, araç satış adetleri fazlalaşır." ifadelerini kullandı.