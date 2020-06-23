Sıfır araçların teslimat süreleri aylarca uzuyor

Sıfır araçlarda faizlerin düşmesi ve gelen yeni kredi paketleriyle satışlar bir hayli arttı. Ancak bu sefer de tedarik sıkıntıları yaşanmaya başladı.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri bayileri ve fabrikaları kapatmak zorunda kalmıştı.

Salgının etkisini yitirmesiyle fabrika ve bayileri yeniden açan üreticiler, bu sefer de düşük talep sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.

Düşen sıfır araç satışlarına yönelik geçtiğimiz yıl ekim ayında devreye alınan, ancak koronavirüs nedeniyle beklenen etkiyi gösteremeyen kredi kampanyasında tarih uzatılınca satışlar mayıs ayıyla birlikte yeniden artmaya başladı.

HEDEF HAZİRANDA 50 BİN SATIŞ

Yüzde 0,49 kredi kampanyası ile haziran ayında satışların geçtiğimiz yılın aynı ayına ilişkin rakamların üzerine çıkarak, 50 bin adetlik satış rakamının yakalanacağı öngörülüyor.

TESLİMAT SÜRELERİ GECİKİYOR

Düşen faiz ve bayilerin başlattığı kampanyalar bu sefer de araç tedarikine takılmaya başladı.

Öyle ki kimi markalara ait modeller için 3 ayı bulan teslimat süreçlerinden bahsediliyor.

OTOMOBİLLER AB ÜLKELERİNE GİDİYOR

Koronavirüs sürecinde otomotiv üretimine verilen ara mayıs ayı ile birlikte yeniden başlasa da üretilecek araçların ilk etapta Avrupa pazarlarına gideceğine dikkat çeken Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, bunun nedenini ise salgın nedeniyle büyük darbe alan AB ekonomilerini hareketlendirmek olarak niteledi.

Söz konusu sebeplerden ötürü sıfır araç bulunurluğuna ilişkin birkaç ay daha sıkıntı yaşanacağının altını çizen Şahsuvaroğlu, ''Bazen tüketicinin istediği model, donanım seviyesi stoklarda olmayabiliyor ve bunların tedariği bir miktar uzayabiliyor. Bugün herkesin showroomunda gösterdiği, sattığı araçlarla donanım seviyeleri, renk seçenekleri, aksesuar seviyeleri değiştiği için 2-3 aya varan süreler oluyor ama daha çok bu bize yurt dışından gelen araçlarla ilgili bir durum.

Yerlide ise şu anda bunu söylememiz doğru değil. Yerli ürünlerde yine bir aylık bir zaman içerisinde araç bulunabiliyor.'' ifadelerini kullandı..

İkinci el araç tarafında yaşanan fiyat artışlarının en büyük nedenlerinden biri olarak da gösterilen sıfır araç tedarikinde yaşanan teslimat süreci sonrası gözler Türkiye'de üretilen marka ve modellere çevrildi.

Türkiye’de satılan her 10 otomobilin yaklaşık 6 ya da 7'sinin ithal edildiği söyleniyor.

TÜRKİYE'DE ÜRETİM YAPAN 8 MARKA VAR

Yurt içinde üretim yapan 8 marka bulunuyor. Bunlar Ford, Fiat, Renault, Toyota, Honda, Hyundai, Isuzu ve Mercedes olarak biliniyor.

Fiat'ın Egea modelleri, Ford'un Tourneo, Transit ve Trucks modelleri, Toyota'nın C-HR ve Corolla modelleri, Honda'nın Civic modeli, Renault'un Clio ve Megan modelleri, Hyundai'nin İ10 ve İ20 modelleri, Isuz'nun D-Max modeli, Mercedes'in ise otobüs ve kamyon modelleri Türkiye'de üretiliyor.