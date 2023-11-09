Sıfır araçtaki bolluk, yaşlı araçların satışını yarı yarıya düşürdü Araştırmaya göre sıfır araçtaki bollaşma, 8-15 yaş aralığındaki araçların satışının yarı yarıya düşmesine neden oldu.

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Son zamanlarda yaşanan sıfır araç kıtlığı, artık yerini bolluğa bıraktı. Birçok otomobil bayisi, ellerinde yeteri kadar sıfır araç olduğunu söylüyor.

Quick Finans’ın yayınladığı 2. El Oto Raporu'nun 2023 yılı Ekim ayı verilerine göre 2 yaşa kadar olan 2.el araç satışları, geçen yıla göre yüzde 19 arttı.

Buna karşın 8-15 yaş aralığındaki araçlarda yüzde 48 düşüş görüldü. Sıfır araçları bollaşmasının yanı sıra, faiz oranlarını tolere etmeye yönelik distribütör kampanyalarının başlaması da genel olarak 2'nci el araçların satışlarındaki düşüşte etkili oldu.

Fiyatlar geriledi

Rapora göre, ekim ayında araç fiyatları bir önceki aya göre euro bazında yüzde 2 gerilerken TL bazında yatay seviyelerde seyretti.

C ve D segment araçlarda ise TL bazında araç fiyatları yüzde 1 gerilerken, euro bazında gerileme yüzde 4’e ulaştı.

Ekimde satışlar önceki aya göre yüzde 11 düştü. Ortalama satışta kalma süresi eylül ayında segmentler bazında 53 günken, ekim ayında 58 günü buldu. 2022 yılının aynı döneminde bu süre 38 gündü.