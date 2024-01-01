Sıfır oto fiyatlarına yeni yıl zammı: Birçok marka güncelliyor

Geçtiğimiz yıl otomotiv sektöründe artan maliyetler ve yükselen dolar kuru nedeniyle, sıfır otomobillerin fiyatları ciddi şekilde arttı.
2024 yılına girmemizle birlikte otomobil markaları, fiyat listelerinde güncellemelere gitmeye başladı.
Yapılan incelemeler sonucunda, birçok markanın fiyat listesini güncellemeye aldığını görüyoruz. Sıfır otomobillerin yeni yıl fiyatları ise birkaç gün içerisinde netlik kazanacak.
Fiyatlar nasıl değişecek
Şu anda birçok marka fiyat listesini güncellemeye aldığı için yeni fiyatları göremiyoruz. Ancak sektör temsilcileri, sert zamların olabileceğini söylüyor.
Öte yandan, 2023'ün son aylarında zamlar yerini sabit fiyatlara bırakmıştı. Yeni yılın ilk günlerinde ise fiyatlar yeniden yükselişe geçecek.
2024'ün sıfır otomobil fiyatları açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
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