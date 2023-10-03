Sıfır otoda ibre tersine döndü! Markalardan indirim kararı Sıfır araçta arz sorununun büyük oranda geride kalması ve otomobilin yatırım aracı olarak cazibesini yitirmesinin ardından sıfır otoda kampanya dönemi yeniden başladı.

ensonhaber.com

Koronavirüs salgını, kurlardaki hareket ve çip krizi ile fiyatı son iki üç yıldır yükselişe geçen otomobillerde, alınan çeşitli önlemler sayesinde ibre tersine döndü.

Fırsatçıların müdahalesi ile fahiş seviyelere çıkan otomotiv piyasasında kampanya ve indirim dönemi başladı.

Özellikle Ticaret Bakanlığı'nın peş peşe attığı adımlar sonrası ikinci elde fiyatlarda yüzde 10-15'lik düşüş yaşanırken, sıfır modellerin bayilerde bulunurluk sıkıntısı da çözüldü.

Kampanyalar geri döndü

Bununla birlikte, krediye erişimde de yaşanan zorluklarla bir zamanlar her ay düzenli olarak yapılan kampanyalar da geri dönmeye başladı.

Öyle ki kimi markalar fiyatlarda 180 bin TL'ye kadar indirim imkanı sunarken 250 bin TL'ye kadar ise 12 ay boyunca faizsiz kredi veriyor.

Kayıt dışı ticaret maksatlı otomobil alan kişilerin siparişlerini iptal etmesiyle gelecek aylardaki siparişlerin öne çekildiğine dikkat çeken sektör temsilcileri, bu taleplerin de karşılanmasının ardından sıfır araç satış adetlerinde de düşüşler yaşanabileceğine vurgu yaparak, sıfır otoda kampanya yarışının daha da hızlanabileceğini söylüyor.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Birçok marka indirim ve takas kampanyalarına geçen ay başladı. Bence bunun devam edip etmeyeceği arz talep dengesiyle alakalı. Arz, talebi fazlasıyla karşılamaya başladığında ve markaların elinde stoklar yavaş yavaş çoğaldığında bunları satabilmek için birtakım kampanya yapacaklarını düşünüyorum.

Toyota, Nissan, Kia, Citroen ve Ford gibi birçok marka da ekim ayına özel çeşitli avantajlar sunmaya başladı.