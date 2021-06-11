Sıfır otomobilde ilk tercih benzinli oldu

Türkiye otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, mayıs sonu itibarıyla benzinli otomobiller pazarda ilk sırada yer aldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlenen verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artarak 314 bin 882 olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde, otomobil satışları yüzde 69,2 artışla 247 bin 977 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 83 artışla 66 bin 905 adet olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK BENZİNLİ TERCİH EDİLDİ

Mayıs sonu itibarıyla otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, tüketicilerin benzinli otomobil tercihinin devam ettiği gözlemlendi.

Söz konusu dönemde, benzinli otomobiller 157 bin 822 adet ve toplam satışlardan yüzde 63,6 payla yine ilk sırada yer aldı.

Benzinli otomobillerin ardından, dizel otomobiller 58 bin 445 adetle ve yüzde 23,6 payla ikinci olurken, hibrit otomobiller de 19 bin 457 satışla yüzde 7,8 paya sahip olarak üçüncü sırada yer aldı.

617 ADET ELEKTRİKLİ ARAÇ SATILDI

Bu dönemde, oto gazlı otomobil satışları 11 bin 636 adetle yüzde 4,7 pay alırken, 617 adet de elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Geçen yılın mayıs sonu itibarıyla 71 bin 702 benzinli, 63 bin 816 dizel, 6 bin 555 oto gazlı, 4 bin 322 hibrit ve 133 elektrikli otomobil satışı yapılmıştı.

DİZEL SATIŞLARI AZALDI

Böylece benzinli otomobil satışları mayıs sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 120,1 ve oto gazlı otomobil satışları yüzde 77,5 artarken, dizel otomobil satışları yüzde 8,4 geriledi.

Hibrit otomobil satışları yüzde 350,2 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 363,9 artış gösterdi. Bu artış oranının yüksek olması, Ocak-Mayıs 2020 döneminde hibrit ve elektrikli otomobil satış adetlerinin görece düşük seviyelerde gerçekleşmesinden kaynaklandı.

Geçen yılın ilk 5 ayı ile kıyaslandığında benzinli otomobillerin satışlardan aldığı pay yüzde 48,9'dan yüzde 63,6'ya, oto gazlı otomobillerin payı yüzde 4,5'ten yüzde 4,7'ye, elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,1'den yüzde 0,2'ye ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 2,9'dan yüzde 7,8'e çıktı.

Dizel motorlu otomobillerin satışlardan aldığı pay ise yüzde 43,6'dan yüzde 23,6'ya geriledi.