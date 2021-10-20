Sıfır otomobillerde fiyat artışları başladı

Ağustos ayında gelen ÖTV düzenlemesi sayesinde küresel kriz nedeniyle yüksek olan fiyatlar bazı modellerde düşüş gösterse de artan dolar kuru nedeniyle fiyatlar yeniden yükseliyor.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile geçtiğimiz aylarda sıfır binek otomobilleri kapsayan ÖTV matrah düzenlemesi yapıldı. Bu sayede birçok model, daha düşük ÖTV dilimine girdi ve 50 bin liraya varan fiyat indirimleri yaşandı.

Çip kriziyle boğuşan otomobil pazarına bir darbe de artan döviz kurundan geldi. Kurun son bir ayda yüzde 10'a yakın artmasıyla, markaların otomobillere yüzde 5'e varan zamlar yapmaya başlayacağını dün sizlerle paylaşmıştık.

Üstelik zam oranının Ocak 2022’ye kadar kademli olarak yüzde 12’ye çıkabileceği söyleniyor.

ÖTV DİLİMLERİ DEĞİŞİYOR

Diğer yandan, kur nedeniyle yapılacak bu güncelleme, yüzde 50 ÖTV diliminde olan birçok modeli yüzde 80’lik vergi dilimine sokacak. Yani fiyata bir de 60 bin TL'lik vergi farkı eklenecek.





İLK ZAMLAR YAPILDI

ÖTV matrahı düzenlemesiyle beraber, SKODA'nın hem uygun fiyatlı hem en çok tercih edilen SUV sınıfında olan KAMİQ modeli en çok aranan araçların başında geliyordu.

ÖTV düzenlemesiyle beraber 1.0 TSI 110 PS DSG (yarı otomatik) Elite paket donanımına sahip Skoda KAMİQ, 252 bin TL'ye satılırken; araç, kurdaki yükselişle beraber yüzde 50 ÖTV diliminden çıkarak yüzde 80 ÖTV dilimine girdi. Otomobil, 72 bin TL zamlanarak şu anda 324 bin TL'den satılmaya başlandı.

Öte yandan, Renault ve Daica gibi markalar, resmi web sitelerinden güncel fiyat listesini kaldırdı ve fiyatların güncelleneceğini duyurdu.

Sektör temsilcilerine göre, kur artışı devam ederse zaten sınırlı sayıda olan yüzde 50 ÖTV dilimindeki araç sayısı, birkaç aya kadar neredeyse sıfırlanacak.

İKİNCİ ELE TALEP ARTACAK

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, çip krizi, küresel tedarik problemleri ve sürekli artan döviz kurları nedeniyle kasım ayından itibaren tüketicilerin yeniden ikinci el araç almaya yöneleceğini ifade etti. Bu durumun ikinci elde fiyatları da yukarı çekeceğini belirten Yalçın, gelecek yıl pazarın hareketleneceğini söyledi.