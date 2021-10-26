Sıfır otomobillerde fiyat artışları devam ediyor

Ağustos ayında gelen ÖTV düzenlemesi sayesinde, fiyatlar bazı modellerde düşüş gösterse de artan dolar kuru nedeniyle yeni zamlar gelmeye başladı. İşte kur zammı yapılan bazı sıfır otomobiller...

Cumhurbaşkanlığı kararı ile geçtiğimiz aylarda sıfır binek otomobilleri kapsayan ÖTV matrah düzenlemesi yapıldı. Bu sayede birçok model, daha düşük ÖTV dilimine girdi ve 50 bin liraya varan fiyat indirimleri yaşandı.

Çip kriziyle boğuşan otomobil pazarına bir darbe de artan döviz kurundan geldi. Kurun son bir ayda yüzde 10'a yakın artmasıyla, markalar otomobillere yüzde 5'e varan zamlar yapmaya başladı.

Üstelik zam oranının, Ocak 2022’ye kadar kademli olarak yüzde 12’ye çıkabileceği söyleniyor.

BAZI MODELLERE ZAM GELDİ

Kurdaki artış sonrası otomobil fiyatlarının kasım ayında güncellenerek yükselmesi bekleniyordu. Ancak bazı markalar, daha şimdiden liste fiyatlarını güncelleyerek kur artışını fiyatlara yansıtmaya başladı.

FIAT EGEA ZAMLANDI

Türkiye'nin en çok tercih edilen modellerinden Fiat Egea Sedan'a baktığımızda, ekim ayının ortasına doğru 157 bin 900 TL olan başlangıç fiyatının artık 167 bin 900 TL olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra Egea Sedan'ın diğer versiyonlarında da 5 bin TL fiyat artışı yaşandı.

RENAULT DA FİYATLARI ARTIRDI

Kur artışı sonrası Renauld da benzer bir adım atarak fiyat artışı yapmak için kasımı beklemedi. Renault Clio'nun tüm versiyonları 6 bin TL zamlandı ve otomobilin başlangıç fiyatı 183 bin 900 TL seviyesine çıktı. Renault Megane'ın versiyonlarında da 4 bin TL'ye varan artışlar yaşandı.

ÖTV DİLİMLERİ DEĞİŞİYOR

Diğer yandan, kur nedeniyle yapılacak bu güncelleme, yüzde 50 ÖTV diliminde olan birçok modeli yüzde 80’lik vergi dilimine sokacak. Yani fiyata bir de 60 bin TL'lik vergi farkı eklenecek. Böylece ÖTV düzenlemesinin pek bir etkisi kalmayacak.

Örneğin yüzde 50 ÖTV diliminin son sınırında olan Renault Megane Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg versiyonun fiyatı 266 bin TL'den 322 bin 900 TL'ye yükseldi.

ÖTV düzenlemesiyle beraber 1.0 TSI 110 PS DSG (yarı otomatik) Elite paket donanımına sahip Skoda KAMİQ, 252 bin TL'ye satılırken; araç, kurdaki yükselişle beraber yüzde 50 ÖTV diliminden çıkarak yüzde 80 ÖTV dilimine girdi. Otomobil, 72 bin TL zamlanarak şu anda 324 bin TL'den satılmaya başlandı.

Kur zamlarına devam edecek olursak, Dacia Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 213 bin TL'den 219 bin TL seviyesine yükseldi. Makyajlı Duster'da versiyona göre 6 bin TL'yi bulan fiyat artışı gerçekleşti.

Ayrıca Duster Prestige 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 versiyonu 264 bin 900 TL'ye çıkarak yüzde 80 ÖTV dilimini zorladı. Bu nedenle önümüzdeki günlerde aracın fiyatına 60 bin TL daha zam gelebilir.

Son olarak yukarıdaki markaların haricinde, bazı üreticilerin henüz fiyatlarını güncellemediğini hatırlatalım. Söz konusu markaların, fiyat artışı için kasım ayını beklediğini söyleyebiliriz.