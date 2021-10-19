Sıfır otomobillere 60 bin TL zam gelebilir

Markalar kasımda yüzde 5'e varan zam yapma hazırlığında. Kurun yükselmesi, yüzde 50 ÖTV diliminde olan birçok modeli yüzde 80'lik vergi dilimine sokacak.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile geçtiğimiz aylarda sıfır binek otomobilleri kapsayan ÖTV matrah düzenlemesi yapıldı. Bu sayede birçok model, daha düşük ÖTV dilimine girdi ve 50 bin liraya varan fiyat indirimleri yaşandı. Ancak artan dolar kuru nedeniyle şimdi bunun tam tersi bir durum ysşanabilir.

Çip kriziyle boğuşan otomobil pazarına bir darbe de artan döviz kurundan geldi. Kurun son bir ayda yüzde 10'a yakın artmasıyla markalar, kasım ayında otomobillere yüzde 3 ila yüzde 5 arasında zam yapmaya hazırlanıyor. Zam oranının Ocak 2022’ye kadar kademli olarak yüzde 12’ye çıkabileceği söyleniyor.

60 BİN LİRALIK ZAM YOLDA

Diğer yandan, kur nedeniyle yapılacak bu güncelleme, yüzde 50 ÖTV diliminde olan birçok modeli yüzde 80’lik vergi dilimine sokacak. Yani fiyata bir de 60 bin TL'lik vergi farkı eklenecek.

Sektör temsilcileri, çip sorunu çözülse de artan fiyatların talebi aşağı çekeceğini dile getiriyor. Sıfır araçlarda yaşanan bu gelişmelerin son aylarda düşüşe geçen ikinci el pazarını hareketlendirmesi bekleniyor.

Bazı markalar, kur artışı sonrası daha ulaşılabilir olması açısından düşük donanımlı araçları Türkiye’ye getirmeye odaklandı. Özellikle fiyatı daha uygun olan ve yüzde 50 ÖTV dilimine girme şansı olan modellerde bu alt donanım paketleri tercih ediliyor.

Sektör temsilcilerine göre, kur artışı devam ederse zaten sınırlı sayıda olan yüzde 50 ÖTV dilimindeki araç sayısı, birkaç aya kadar neredeyse sıfırlanacak.

İKİNCİ ELE TALEP ARTACAK

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, çip krizi, küresel tedarik problemleri ve sürekli artan döviz kurları nedeniyle kasım ayından itibaren tüketicilerin yeniden ikinci el araç almaya yöneleceğini ifade etti. Bu durumun ikinci elde fiyatları da yukarı çekeceğini belirten Yalçın, gelecek yıl pazarın hareketleneceğini söyledi.