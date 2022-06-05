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    Sıfır ve ikinci el araçlara haziranda zam geldi

    Üretimde yaşanan düşüş nedeniyle her geçen gün artan araç fiyatlarında, haziran ayında da artış yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2022 - 09:15
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    Sıfır ve ikinci el araçlara haziranda zam geldi

    Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle otomobil sektörü zor günler geçiriyor. Aynı zamanda geçtiğimiz yılın başlarında yaşanan küresel çip sıkıntısı, aylar geçmesine rağmen sıfır araç üretimini etkiliyor.

    Öte yandan, ülkemizde dolar kurunun yükselmesi ve maliyetlerin artması nedeniyle sıfır araç fiyatları zamlanmaya devam ediyor. Otomobil üreticileri, neredeyse her ay tüm sıfır modellerin fiyatlarını artırıyor.

    Haziranda da zam geldi

    Rusya - Ukrayna savaşıyla artan maliyetler sıfır otomobil üretiminde yaşanan sıkıntılardan dolayı, ikinci el araç fiyatlarına yüzde 25 oranında artış yaşandı.

    Döviz kurundaki yükseliş nedeniyle birçok marka sıfır otomobil fiyatlarına yüzde 20- 25 arasında değişen oranlarda zam yaptı.

    Sıfır araç fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle otomobilde talep ikinci el otoya kaydı. İkinci el otomobil pazarında yükselen fiyatlar nedeniyle vatandaşlar aradıkları aracı bulmakta zorlanıyor.

    otomo0tiv

    Kurban bayramı öncesinde de zam bekleniyor

    Sektör temsilcileri ise indirimin aksine gelecek aylarda da fiyatların artacağını söylüyor. Kurban Bayramı ve yazın gelmesi ile birlikte ikinci el araç piyasasında fiyatların hızla yükseleceğini belirten sektör temsilcileri, Kurban Bayramı öncesi fiyatlarda en az 4'de bir oranında zam beklediklerini açıkladı.

    Orta segment ikinci el arabaların fiyatları şu anda 300 bin lira ve üzerinde seyrediyor.


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