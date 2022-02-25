Sıfır ve ikinci el otomobilde hareketlilik artabilir

Taşıt kredilerinde vade sayısının artırılmasının ardından ikinci el ve sıfır araç piyasasında hareketlilik bekleniyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), taşıt kredisi limitinin artırıldığını duyurmuştu. Taşıt kredi limitleri ve vade sayısı artırılırken, 400 bin TL'lik bir araçta kredi oranı yüzde 70, vade sayısı ise 48 aya çıkarıldı.

Kredi vade sayılarının yükseltilmesi galericiler tarafından olumlu yönde karşılanırken, sıfır ve ikinci el otomobil piyasası hareketlenmeye başladı.

Yeni düzenleme ile piyasanın eskiye dönmesini beklediklerini belirten oto galericiler, vatandaşların ise kredi kullanarak araç almaya yöneleceklerini söyledi.

Uzun bir süredir ikinci el piyasasının durgun durumda olduğunu ifade eden galerici Yılmaz Kebapçı, “Taşıt kredi vadelerinin 48 aya uzaması ve yüzde 70’e çıkması piyasayı biraz hareketlendirdi. Araç alışlarına baktığımızda hareketlilik başladı. 2 aydır araç piyasası baya durgundu. Fiyatlar da yüzde 10 düşmüştü.

"KREDİ KULLANARAK ARAÇ ALACAKLAR"

Şu anda hafiften biraz daha toparlanmaya başladı. Bu durum bizi olumlu olarak etkileyecek. Daha önceki süreçte insanlar araçları yatırım olarak alıyordu. Şimdi ise ihtiyacı olan kredi kullanarak araç alacaklarını düşünüyoruz. Bu sayede hem sıfır araçlarda hem de ikinci elde hareketlilik olacaktır.” dedi.

Sıfır araç ile ikinci el araç piyasasının birbiriyle bağlantılı olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Sıfır araç almaya gücü yetmeyen ikinci ele yöneliyor. Karar hem sıfır araçları hem de ikinci eli etkileyecek. Bayilerde sıfır araç temininde sorun yaşanmazsa araç talebi artacaktır ve satılacaktır.

Ayrıca kredi faizlerinin düşmesi de baya piyasayı iyi şekilde etkileyecek. Aylık bazda baktığımızda krediler yüzde 2,5 - 2,60’lara kadar çıkmıştı. Şu anda araç taşıt kredilerinde faiz 1,60 - 1,70 oranlara düştü bu durumda olumlu yansıyacaktır.” ifadelerini kullandı.