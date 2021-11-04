Şimdi Tesla düşünsün: Rivian 53 milyar dolar değere ulaştı

Jeff Bezos'un da ciddi yatırımlar yaptığı Tesla rakibi elektrikli otomobil şirketi Rivian, halka arz öncesinde 53 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmayı başardı.

Amazon’un büyük yatırımlar yaptığı Amerika merkezli elektrikli araç üreticisi Rivian, özellikle yüksek menzil sunan elektrikli otomobilleriyle Tesla'nın en büyük rakiplerinden biri olarak gösteriliyor.

Teknolojik görünümleriyle gelecekten gelmiş gibi görünen pick-up ve SUV modelleriyle bilinen Rivian, geçtiğimiz günlerde ilk aracını banttan indirmişti.

DEVLERE KAFA TUTUYOR

Henüz büyük ölçüde otomobil satışına başlamayan marka, halka arz öncesi ulaştığı 53 milyar dolarlık şirket değeri ile şimdiden Honda, Ford ve General Motors gibi üreticilere rakip oldu.

Rivian'ın halka arzdan beklediği 8.4 milyar dolarlık gelirin ise, son 10 yıl içinde ABD'deki en yüksek 3'üncü rakam olduğu kaydediliyor.

Buna göre, 2011 bu yana halka arzda 8 milyar dolar gelir sınırını geçen 3 şirket bulunuyor. Bu şirketler ise, 2014'te 25 milyar dolar gelir elden Alibaba, 2012'de 16 milyar dolar gelir elde eden Meta Platforms ve 2019'da 8.1 milyar dolar gelir elde den Uber.

Son dönemde üretim hacmini artırmaya yönelik yatırımlar yapan girişim, eylül ayında satışa sunduğu R1T elektrikli pick-up modeli ile General Motors, Tesla ve Ford ile Kuzey Amerika pazarında rekabete girmişti.

Rivian, eylül ayı itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 48 binden fazla ön sipariş aldı.

AMAZON, RIVIAN MODELLERİNİ KULLANACAK

Öte yandan, şirketin yüzde 20 oranında hissesini elinde bulunduran Amazon, Rivian'ın üreteceği 100 bin elektrikli ticari araç ile teslimatlarını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. ABD'li otomotiv üreticilerinden Ford da Rivian'ın yüzde 5 kadar hissesine sahip.



