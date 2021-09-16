Şimdi Tesla düşünsün: Rivian ilk elektrikli aracını üretti

Jeff Bezos'un da ciddi yatırımlar yaptığı Tesla rakibi elektrikli otomobil şirketi Rivian, ilk elektrikli aracını banttan indirdi.

Amazon’un büyük yatırımlar yaptığı Amerika merkezli elektrikli araç üreticisi Rivian, özellikle yüksek menzil sunan elektrikli otomobilleriyle Tesla'nın en büyük rakiplerinden biri olarak gösteriliyor.

Teknolojik görünümleriyle gelecekten gelmiş gibi görünen pick-up ve SUV modelleriyle bilinen Rivian, şimdiye kadar birçok kez erteleme haberleriyle gündeme gelmişti.

İLK ARAÇ BANTTAN İNDİ

Rivian, uzun bekleyişin ardından nihayet alıcısıyla buluşmaya hazır olan ilk elektrikli otomobilini fabrikasından çıkardı.

Aylar süren hazırlık aşamalarından sonra, alıcısıyla buluşmaya hazır olan ilk R1T modelinin üretim aşamalarının sonuna geldiğini belirten Rivian CEO’su RJ Scaringe, şimdiden oldukça sabırsızlandığını söyledi.

Yaklaşık 5 tonluk yük çekebilen yeni R1T modeli, her tekerlekte bağımsız motora sahip olduğu için 360 derece dönebiliyor.

67 bin 500 dolardan satışa çıkacak olan R1T, tek şarjla yaklaşık 480 km yol kat edebilirken, 0’dan 100’e sadece 3 saniyede çıkabiliyor.

2009 yılında kurulan elektrikli araç girişimi Rivian, yıllar içinde istikrarlı bir şekilde büyümeyi başardı ve günümüzde artık adından daha fazla söz ettirmeye başladı. Bakalım gelecekte Rivian ve Tesla arasındaki rekabet, nasıl bir boyuta ulaşacak?