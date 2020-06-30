Skoda 2020 Octavia G-TEC tanıtıldı

SKODA, geçtiğimiz yılın sonunda tanıttığı yeni Octavia'nın CNG sıkıştırılmış doğal gazla çalışan versiyonunu görücüye çıkardı.

Elektrikli ve hibrit otomobillerden sonra şimdi de alternatif yakıtla çalışan araçlara önem vermeye başlayan Çek otomobil üreticisi Skoda, geçtiğimiz yılın sonunda tanıtılan yeni Octavia'nın doğal gaz (CNG) ile çalışan yeni bir versiyonunu duyurdu.

Octavia G-TEC adı verilen model, Sedan’ın yanı sıra Hatchback ve Combi gövde tipiyle de satın alınabiliyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Skoda 2020 Octavia G-TEC’in kaputu altında 130 beygir güç üreten 1.5 litre TSI ünite bulunuyor.

Araçta toplam kapasitesi 17.33 kilograma ulaşan üç CNG tankı ve 9 litrelik benzin deposu mevcut.

CNG modundayken tüketimi 3.4 - 3.6 kg / 100 km olarak açıklanan Octavia G-TEC, benzin modunda 4.6 litre / 100 km yakıt tüketimine sahip.

GAZ MENZİLİ 500 KM

Skoda 2020 Octavia G-TEC, yalnızca gazla çalışarak tam dolu depoyla 500 kilometre mesafe kat edebiliyor.

Benzin deposunun sağladığı 190 kilometreyi de kattığımızda, otomobilin toplam menzili yaklaşık 700 kilometreye ulaşıyor. CNG ve benzin modları arasındaki geçiş, sürücünün müdahalesine gerek olmadan otomatik olarak gerçekleşebiliyor.





CNG moduna sahip olması nedeniyle dijital gösterge panelinde modele özel bir tasarım sunan 2020 Skoda Octavia G-TEC, hatchback gövde tipiyle tercih edildiğinde 455 litre, Combi isimli station wagon versiyonuyla tercih edildiğinde ise 495 litre bagaj hacmi sunuyor.

Skoda 2020 Octavia G-TEC, önümüzdeki sonbahar aylarında Avrupa’da satışa sunulacak. Ancak otomobil fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapılmış değil.