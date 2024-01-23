Skoda, 2023 yılını yüzde 18,5 büyüme ile tamamladı Skoda, 2023 yılını global olarak yüzde 18,5 büyümeyle kapattı. Türkiye ise markanın satışlarında 7. sırada yer aldı.

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2023 yılını global çapta yüzde 18,5 oranında büyümeyle tamamlayan Skoda, yeni pazarlara giriş yaparak 866 bin 800 araç satışıyla dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Özellikle Türkiye, 2022 yılına kıyasla en çok büyüme gösteren dört pazardan biri olarak ön plana çıktı.

Türkiye pazarında rekor bir satış başarısı elde eden Skoda, 2023 yılında bir önceki yıla göre 15 bin 577 adet daha fazla araç satarak toplamda 35 binin üzerinde bir satış rakamına ulaştı.

Bu başarı ile Türkiye, Skoda için Avrupa'daki en büyük pazarlardan biri haline geldi ve markanın en büyük pazarları sıralamasında 8. sıradan 7. sıraya yükseldi.

En çok satılan Skoda modelleri

Skoda'nın Türkiye'deki yüksek satış başarısında, geniş ürün yelpazesi önemli bir rol oynadı. Bu ürün yelpazesinde en çok rağbet gören model, markanın amiral gemisi olan Superb sedan oldu.

Superb, 7 bin 507 adetlik satış rakamı ile zirveye otururken, onu 6 bin 813 adetle Octavia takip etti.

Skoda'nın B-SUV segmentindeki modeli Kamiq, Türkiye'de 6 bin 592 adet satışla markanın en çok tercih edilen üçüncü aracı oldu.

Sınıfının en dinamik modellerinden biri olarak kabul edilen Scala, 5 bin 824 adetlik satışla dördüncü, Fabia ise 3 bin 27 adetlik satışla beşinci sırada kendine yer buldu.