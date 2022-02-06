Skoda, 2025'e kadar 3 yeni elektrikli araç tanıtacak

Skoda, 2025'e kadar mevcut Enyaq modelinden daha küçük ve daha ucuz üç model piyasaya sürmeyi planlıyor.

Elektrikli otomobillere olan ilgi artmaya devam ederken, birçok marka gelecek planları hakkında bilgi veriyor.

Bu markalardan biri olan Skoda, 2025'e kadar mevcut Enyaq modelinden daha küçük ve daha ucuz üç model piyasaya süreceğini duyurdu.

İlk olarak sahneye Volkswagen ID.3 modeline benzer, golf sınıfı bir hatchback çıkacak. Gelen bilgiler, Skoda'nın bu elektrikli hatchback modelinin doksanlı yıllarda kullanılan ikonik Felicia'dan ilham alacağı yönünde.

ELEKTRİKLİ OCTAVIA GELİYOR

Bunların ardından, Octavia modelinin elektrikli versiyonu satışa sunulacak. Aracın modüler MEB platformu üzerine inşa edileceği belirtiliyor.

Üçüncü yeni model ise 2020'de üretimden kaldırılan Skoda Citigo iV'nin yerini alacak. Ön bilgilere göre otomobil 2025'te çıkış yapacak.