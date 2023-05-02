Skoda, 2026'ya kadar 4 yeni elektrikli araç tanıtacak 2027 yılına kadar e-mobiliteye 5.6 milyar Euro yatırım yapacağını duyuran Skoda, aynı zamanda 2026'ya kadar 4 yeni model piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

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Elektrikli otomobilllerin oldukça popüler olmasıyla birlikte artık birçok marka, tamamen bu pazara yönelmiş durumda. Gelecek yıllarda ise içten yanmalı motorlar hayatımızdan çıkacak.

2027 yılına kadar e-mobiliteye 5.6 milyar Euro yatırım yapacağını duyuran Skoda, aynı zamanda 2026'ya kadar 4 yeni model piyasaya sürecek.

Marka, küçük elektrikli SUV sınıfına ''Small'' BEV kod adıyla girecek. Skoda, Elroq ismi verilen modelle kompakt SUV segmentinde tam elektrikli bir ürün sunacak.

''Combi'' station wagon modeli ve yedi kişilik SUV modeli ''Space'' de elektrikli ürün yelpazesine katılacak.

4 yeni model

Böylece 2026 yılına kadar 4 yeni elektrikli Skoda tanıtılmış olacak. Marka ayrıca, geçtiğimiz yıllarda tanıtılan Enyaq iV ile Enyaq Coupe IV’yi de 2025 yılında kapsamlı bir şekilde güncelleyecek.