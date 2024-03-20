Skoda, 25 bin euroluk elektrikli SUV modelini tanıttı Skoda, Epiq isimli yeni uygun fiyatlı elektrikli SUV modelinin ön gösterimini yaptı. İşte otomobilin öne çıkan özellikleri.

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Son zamanlarda, otomobil üreticileri artık daha ucuz elektrikli araçlar piyasaya sürmeye başladı.

Bu üreticilerden biri olan Skoda, 25 bin euroluk fiyata sahip yeni SUV modeli Epiq'i görücüye çıkardı.

2025 yılında piyasaya çıkacak otomobil, Volkswagen ID.2 ile aynı platforma sahip olacak. Otomobilin 400 km'nin üzerinde menzile sahip olacağı belirtildi.

Skoda Epiq, genel olarak 2022'de gösterilen Skoda Vision 7S konseptinin tasarım çizgilerini taşıyor.

İspanya'da üretilecek

Skoda Epiq'in üretimi, kardeşi VW ID.2 ve Cupra Raval ile birlikte VW Grubu'nun İspanya'daki fabrikasında yapılacak.

Skoda, geleceğinin elektriklide olduğunu belirterek önümüzdeki yıllarda elektrikli mobiliteye 5,6 milyar euro yatırım yapacağını açıklamıştı.

Şirket, bu yatırımlar kapsamında 2026 sonuna kadar en az 6 elektrikli modeli piyasaya sürecek.

Skoda CEO'su, müşterileri tercih ettiği sürece içten yanmalı motorlu modeller sunmaya devam edeceklerini söyledi.