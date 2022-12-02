Petrol
87.12
0.28%
Euro
19.6363
0.10%
Dolar
18.6357
0.02%
Altın
1.078
-0.17%
Borsa
5046
0.00%
Bitcoin
320.840
-0.79%
BTXN Coin
5.62
2.74%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Skoda, 3 yeni elektrikli model tanıtmaya hazırlanıyor

    Skoda, elektrikli modellere geçişini hızlandırmak için 2026 yılına kadar üç modelin tanıtımını yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 09:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Skoda, 3 yeni elektrikli model tanıtmaya hazırlanıyor

    Son yıllarda birçok otomobil üreticisi kendi elektrikli araçlarını piyasaya sürüyor ve bu pazara dev yatırımlar yapıyor.

    Bu markalardan biri olan Skoda, planlanandan 4 yıl önce çıkaracağı 3 yeni modelle elektrik dönüşümünü öne çekiyor.

    Daha önce marka tarafından 2030 yılına kadar ürün yelpazesindeki elektrikli oranını yüzde 70'e çıkarılacağı açıklanmıştı.

    Skoda, tarihi 2026'ya çekti

    Volkswagen Grubu'nun patronu Klaus Zellmer, "2026 yılına kadar üç elektrikli modelle geliyoruz ve daha fazlası da gelecek. Bu, daha önce duyurduğumuzdan daha erken." dedi.

    Zellmer, "2026 yılına kadar elektromobiliteye 5,6 milyar euro yatırım yapıyoruz. Bu, bir yıl önce planladığımızdan yaklaşık yüzde 80 daha fazla." ifadelerini kullandı.

    skoda

    Enyaq, şu anda Skoda'nın tek tam elektrikli modeli olarak dikkat çekiyor. Ağustos ayında Skoda, ürün portföyünün en üst noktasını tamamlayacak olan yedi koltuklu crossover için Vision 7S konseptinin ön izlemesini yapmıştı.


    Diyarbakır’dan havalanan jetleri paylaşan şahsın, 20 yıl hapsi istendi
    Gündem

    Diyarbakır’dan havalanan jetleri paylaşan şahsın, 20 yıl hapsi istendi

    Van’da ‘torbacı’ operasyonu
    İç Haber

    Van’da ‘torbacı’ operasyonu

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir