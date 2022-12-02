Skoda, 3 yeni elektrikli model tanıtmaya hazırlanıyor

Skoda, elektrikli modellere geçişini hızlandırmak için 2026 yılına kadar üç modelin tanıtımını yapacak.

Son yıllarda birçok otomobil üreticisi kendi elektrikli araçlarını piyasaya sürüyor ve bu pazara dev yatırımlar yapıyor.

Bu markalardan biri olan Skoda, planlanandan 4 yıl önce çıkaracağı 3 yeni modelle elektrik dönüşümünü öne çekiyor.

Daha önce marka tarafından 2030 yılına kadar ürün yelpazesindeki elektrikli oranını yüzde 70'e çıkarılacağı açıklanmıştı.

Skoda, tarihi 2026'ya çekti

Volkswagen Grubu'nun patronu Klaus Zellmer, "2026 yılına kadar üç elektrikli modelle geliyoruz ve daha fazlası da gelecek. Bu, daha önce duyurduğumuzdan daha erken." dedi.

Zellmer, "2026 yılına kadar elektromobiliteye 5,6 milyar euro yatırım yapıyoruz. Bu, bir yıl önce planladığımızdan yaklaşık yüzde 80 daha fazla." ifadelerini kullandı.

Enyaq, şu anda Skoda'nın tek tam elektrikli modeli olarak dikkat çekiyor. Ağustos ayında Skoda, ürün portföyünün en üst noktasını tamamlayacak olan yedi koltuklu crossover için Vision 7S konseptinin ön izlemesini yapmıştı.