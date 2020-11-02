Skoda, aracın sesinden arızayı tespit eden yeni bir teknoloji test ediyor

Skoda, aracın sesinden arızayı tespit eden yeni bir teknoloji test ediyor

Skoda, aracın sesini dinleyerek arızaları tespit eden yeni uygulamasını bazı bölgelerde test etmeye başladı.

Çek otomobil üreticisi Skoda, "Sound Analyser" isimli yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor. 14 farklı ülkedeki 254 yetkili serviste test edilen uygulama, aracın sesini dinleyip analiz ederek arızaları tespit etmek için kullanılacak.

Hassas ses kayıtları yaparak, alınan kaydın analizini gerçekleştiren ses analiz uygulaması, bir tutarsızlık tespit ettiğinde bunun ne olduğunu ve nasıl çözülebileceğini belirlemek için bir algoritma kullanıyor.

BİRÇOK SESİ ANLAYABİLİYOR

Yürüyen aksam, koltuk iskeletleri, klima kompresörü, motorun hareketli parçaları ve şanzımana ait parçalar gibi bileşenler de dahil olmak üzere birçok sesi hassasiyetle algılayabiliyor.





Yeni uygulama, aracın mevcut durumunu güvenilir ve hızlı bir şekilde değerlendirip hem kullanıcıyı hem de teknisyenleri bilgilendiriyor. Bu dijital çözüm sayesinde marka araçların arızalarının daha çabuk sonuca ulaşması konusunda süreci hızlandırıyor.

Türlkiye'deki bazı Skoda yetkili servislerinin de test ettiği uygulama, şu an için mağazalarda yayınlanmış olsa da yalnızca bayiler ve üreticiler tarafından kullanılabiliyor.