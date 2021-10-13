Skoda, çip krizi nedeniyle yıl sonuna kadar üretimi durduracak

Skoda, 18 Ekim'den yıl sonuna kadar üç Çek fabrikasında da otomobil üretimini sınırlayacak veya tamamen sonlandıracak.

Bu yıl başlarında önce otomotiv sektöründe başlayan, ardından diğer sektörlere de sıçrayan küresel çip krizi, etkisini artırmaya devam ediyor. Üstelik gelen haberler, krizin pek de kolay atlatılamayacağını gösteriyor.

Çek otomobil üreticisi Skoda, 18 Ekim'den yıl sonuna kadar üç Çek fabrikasında da otomobil üretimini sınırlayacak veya tamamen durduracak.

ÇEK EKONOMİSİ ETKİLENECEK

Üretimin durması Çek ekonomisini ciddi şekilde etkileyebilir. Volkswagen Grubu'nun bir parçası olan Skoda Auto, ülkenin toplam ihracatının yüzde 9'unu oluşturuyor. Üretim daha önce de aynı nedenle eylül ayında bir haftalığına askıya alınmıştı.





Skoda Auto'nun iletişim sorumlusu Tomas Kotera, "Yarı iletken üretiminin 2022'nin ikinci yarısında kademeli olarak yeniden başlatılmasını bekliyoruz. Sarf malzemeleriyle ilgili tüm durum sakinleşmeli." dedi

Kotera'ya göre, fabrika işçileri için iş ve tazminat güvencesi şirket için bir öncelik. Çalışanlar şu anda standart ücretlerinin yüzde 85'ini alıyor.