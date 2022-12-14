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    Skoda, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'den çekilebilir

    Volkswagen Grubu'nun Çek temsilcisi Skoda, dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin'den çıkmanın sinyalini verdi.
    • 14.12.2022 - 08:54
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    Skoda, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'den çekilebilir

    Almanya merkezli otomobil devi Volkswagen (VW) Grubu markalarından Skoda'nın, dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin'den çıkabilir.

    Alman yayın organı Automobilwoche'de yer alan habere göre, Skoda CEO'su Klaus Zellmer, Çin hakkındaki nihai kararı gelecek yıl vereceklerini kaydetti.

    "Rekabet yoğun"

    Zellmer, "Orada rekabet çok yoğun, bu nedenle Çinli ortak girişim ortağımızla birlikte nasıl ilerlemek istediğimizi değerlendireceğiz. Enerjimizi odaklamak istiyorsak, tüm senaryoları kontrol etmeye ve sonra karar vermeye değer." ifadelerini kullandı.

    Çek üreticinin CEO'su, şirketin otomobilleri Çin'de üretmek yerine, sadece satış ve pazarlama faaliyetleri vermeyi değerlendirdiğini bildirdi.

    Skoda CEO'su Klaus Zellmer, Skoda'nın Çin'den çok Hindistan'a daha fazla odaklanmak istediğini de sözlerine ekledi.

    skoda


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