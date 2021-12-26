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    Skoda Fabia Euro NCAP çarpışma testi

    2021 Skoda Fabia, Euro NCAP testlerinde gösterdiği performansla 5 yıldız almayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2021 - 08:49
    • Güncelleme : 26.12.2021 - 09:28
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    Skoda Fabia Euro NCAP çarpışma testi

    Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik ve performans değerlendirmeleri için 1977 yılında kurulan bağımsız kurum Euro NCAP, yaptığı testler sonucunda otomobilleri derecelendiriyor.

    Elektrikli otomobilleri yoğun olarak görmeye başladığımız Euro NCAP'in konuklarının arasında 2021 Skoda Fabia da yer aldı.

    5 YILDIZ ALDI

    Yeni Skoda Fabia, bağımsız test kuruluşu Euro NCAP tarafından gerçekleştirilen çarpışma testlerinde 5 yıldız alarak tam not ile ödüllendirildi ve böylelikle en güvenli araçlarından biri olduğunu gösterdi.

    Dördüncü nesil Fabia, kapsamlı bir şekilde değerlendirilen çarpışma ve güvenlik testlerinde, yeni kriterleri karşılayarak kullanıcılarına güven oyu vermiş oldu.

    Skoda Fabia Euro NCAP çarpışma testi - VİDEO

    SKODA FABIA EURO NCAP

    Fabia, ortalama olarak maksimum puanın yüzde 78’ini almayı başardı. Araç ayrıca yetişkin yolcu korumasında maksimum puanın yüzde 85’ini, çocuk yolcu korumasında ise yüzde 81’ini alarak oldukça iyi bir performans sergiledi.

    SKODA'NIN BÜYÜK BAŞARISI

    Skoda, 2008’den günümüze dek etkileyici performansını üzerine koyarak geliştirdi. Öyle ki, üreticinin o yıldan bu yana gelen 14 modeli de testlerden 5 yıldız almayı başardı.

    euroncap

    euroncap

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