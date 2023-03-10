Skoda modellerinde akıllı ızgara sistemi kullanılacak Skoda, gelecekteki otomobillerinde kazaların sayısını azaltmak için akıllı ızgaraya yer verecek.

Son yıllarda otomobil sektörü birbirinden farklı teknolojiler kullanıyor. Artık akıllı cihaz olarak adlandırılan araçlar, kullanıcıların da ilgisini çekiyor.

Skoda mühendisleri, Smart Grille projesi üzerinde çalışmaya başladı. Söz konusu proje çerçevesinde, yollarda meydana gelen kazaların sayısı akıllı ızgara sistemiyle azaltılacak.

LED şeritlere sahip dijital ızgara yol kenarındaki yayalar tarafından görülebilecek. Söz konusu ekranda, animasyonlu mesajlar gösterilecek.

Akıllı ızgara, yayalara mesaj verecek

Bir araba yaya geçidine yaklaştığında, akıllı ızgarada yeşil oklar belirecek. Bu sayede yayalara, sürünün onları fark ettiği mesajı verilecek ve yoldan geçebilecekleri söylenecek.

Öte yandan, eğer araç yaya geçidinde duramayacak kadar hızlıysa, akıllı ızgara yolun kenarında bekleyen kişilere bunu bildirmek için kırmızı üçgen şeklinde uyarı gösterecek.

Tüm bunlarla birlikte akıllı ızgara sistemi, önümüzdeki yıllarda Skoda modellerindeki yerini alacak.