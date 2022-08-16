Skoda Octavia ağustos ayı güncel fiyat listesi

Volkswagen çatısı altındaki Skoda, Octavia modelinin fiyatlarını ağustos ayına özel güncelledi.

İlk olarak Kasım 2019'da karşımıza çıkan ve tüm dünyaya tanıtılan yeni Skoda Octavia, 2020 yılının sonlarına doğru Türkiye'de satışa sunulmuştu.

Sınıfının en iddialı modeli olarak karşımıza çıkan Skoda Octavia, ekonomik motor seçenekleri ve tamamen revize edilen modern kokpit çizgileriyle ülkemizde yollara çıkıyor.

Octavia için bir süredir listelerde devam eden 2020 model yılı satışları, geçen yıl mart ayıyla birlikte son bulmuş ve artık yalnızca 2021 modeller satılmaya başlanmıştı. Şimdi ise ülkemizde 2022 model Octavia modelleri satışta.

Skoda Octavia güncel fiyat listesi - Ağustos 2022

Skoda'nın Türkiye'de önemli satış rakamlarına sahip modellerinden biri olan Octavia'nın fiyat listesi, ağustosta zamlı olarak karşımıza çıkıyor.

1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Elite

Temmuz: 759 bin 900 TL

Ağustos: 784 bin 900 TL

1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Elite

Temmuz: 806 bin 900 TL

Ağustos: 831 bin 900 TL

1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Premium

Temmuz: 847 bin 900 TL

Ağustos: 882 bin 900 TL

1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Premium

Temmuz: 894 bin 900 TL

Ağustos: 929 bin 900 TL

2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 RS

Temmuz: 1 milyon 749 bin 900 TL

Ağustos: 1 milyon 799 bin 900 TL

Combi Scout 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG Scout

Temmuz: 1 milyon 079 bin 900 TL

Ağustos: 1 milyon 114 bin 900 TL

Combi 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 RS