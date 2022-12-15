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- Skoda Octavia fiyat listesi: Aralık 2022 güncel Skoda Octavia fiyatları
Skoda Octavia fiyat listesi: Aralık 2022 güncel Skoda Octavia fiyatları
- Haber Merkezi
- 15.12.2022 - 08:56
İlk olarak Kasım 2019'da karşımıza çıkan ve tüm dünyaya tanıtılan yeni Skoda Octavia, 2020 yılının sonlarına doğru Türkiye'de satışa sunulmuştu.
Sınıfının en iddialı modeli olarak karşımıza çıkan Skoda Octavia, ekonomik motor seçenekleri ve tamamen revize edilen modern kokpit çizgileriyle müşterilerle buluşuyor
Octavia için bir süredir listelerde devam eden 2020 model yılı satışları, geçen yıl mart ayıyla birlikte son bulmuş ve artık yalnızca 2021 modeller satılmaya başlanmıştı. Şimdi ise ülkemizde 2022 model Octavia modelleri satışta.
Skoda Octavia güncel fiyat listesi - Aralık 2022
Skoda'nın Türkiye'de önemli satış rakamlarına sahip modellerinden biri olan Octavia'nın fiyat listesi, aralık ayında güncellendi. Otomobilin aralık ayına özel fiyat listesinde ciddi zamlar karşımıza çıkıyor.
1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Elite
- Temmuz: 759 bin 900 TL
- Ağustos: 784 bin 900 TL
- Eylül: 785 bin 010 TL
- Ekim: 785 bin 010 TL
- Kasım: 785 bin 010 TL
- Aralık: 819 bin 900 TL
1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Elite
- Temmuz: 806 bin 900 TL
- Ağustos: 831 bin 900 TL
- Eylül: 832 bin 010 TL
- Ekim: 832 bin 010 TL
- Kasım: 832 bin 010 TL
- Aralık: 871 bin 900 TL
1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Premium
- Temmuz: 894 bin 900 TL
- Ağustos: 929 bin 900 TL
- Eylül: 930 bin 010 TL
- Ekim: 930 bin 010 TL
- Kasım: 930 bin 010 TL
- Aralık: 969 bin 900 TL
2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 RS
- Temmuz: 1 milyon 749 bin 900 TL
- Ağustos: 1 milyon 799 bin 900 TL
- Eylül: 1 milyon 800 bin 010 TL
- Ekim: 1 milyon 800 bin 010 TL
- Kasım: 1 milyon 800 bin 010 TL
- Aralık: 1 milyon 869 bin 900 TL
Combi Scout 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG Scout
- Temmuz: 1 milyon 079 bin 900 TL
- Ağustos: 1 milyon 114 bin 900 TL
- Eylül: 1 milyon 115 bin 010 TL
- Ekim: 1 milyon 115 bin 010 TL
- Kasım: 1 milyon 115 bin 010 TL
- Aralık: 1 milyon 164 bin 900 TL
Combi 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 RS
- Temmuz: 1 milyon 799 bin 900 TL
- Ağustos: 1 milyon 849 bin 900 TL
- Eylül: 1 milyon 850 bin 010 TL
- Ekim: 1 milyon 850 bin 010 TL
- Kasım: 1 milyon 850 bin 010 TL
- Aralık: 1 milyon 919 bin 900 TL