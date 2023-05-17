Skoda Octavia fiyat listesi: Mayıs 2023 güncel Skoda Octavia fiyatları Volkswagen çatısı altındaki Skoda, Octavia modelinin fiyatlarını mayıs ayına özel güncelledi.

ensonhaber.com

İlk olarak Kasım 2019'da karşımıza çıkan ve tüm dünyaya tanıtılan yeni Skoda Octavia, 2020 yılının sonlarına doğru Türkiye'ye giriş yapmış ve satışa sunulmuştu.

Sınıfının en iddialı modeli olarak karşımıza çıkan Skoda Octavia, ekonomik motor seçenekleri ve tamamen revize edilen modern kokpit çizgileriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Skoda'nın Türkiye'de önemli satış rakamlarına sahip modellerinden biri olan Octavia'nın fiyat listesi, mayıs ayında güncellendi.

Skoda Octavia güncel fiyat listesi - Mayıs 2023

1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Elite

Aralık: 819 bin 900 TL

Ocak: 821 bin 473 TL

Şubat: 875 bin 400 TL

Mart: 914 bin 400 TL

Nisan: 914 bin 400 TL

Mayıs: 964 bin 400 TL

1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Elite

Aralık: 871 bin 900 TL

Ocak: 873 bin 833 TL

Şubat: 932 bin 900 TL

Mart: 971 bin 400 TL

Nisan: 971 bin 400 TL

Mayıs: 1 milyon 041 bin 900 TL

2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 RS

Aralık: 1 milyon 869 bin 900 TL

Ocak: 1 milyon 873 bin 338 TL

Şubat: 1 milyon 954 bin 400 TL

Mart: 2 milyon 059 bin 900 TL

Nisan: 2 milyon 059 bin 900 TL

Mayıs: 0 milyon 159 bin 900 TL

Combi Scout 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG Scout

Aralık: 1 milyon 164 bin 900 TL

Ocak: 1 milyon 166 bin 833 TL

Şubat: 1 milyon 230 bin 900 TL

Mart: 1 milyon 299 bin 900 TL

Nisan: 1 milyon 299 bin 900 TL

Mayıs: 1 milyon 369 bin 900 TL

Combi 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 RS

Aralık: 1 milyon 919 bin 900 TL

Ocak: 1 milyon 923 bin 338 TL

Şubat: 2 milyon 004 bin 400 TL

Mart: 2 milyon 109 bin 900 TL

Nisan: 2 milyon 109 bin 900 TL

Mayıs: 2 milyon 209 bin 900 TL