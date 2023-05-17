Skoda Octavia fiyat listesi: Mayıs 2023 güncel Skoda Octavia fiyatları

İlk olarak Kasım 2019'da karşımıza çıkan ve tüm dünyaya tanıtılan yeni Skoda Octavia, 2020 yılının sonlarına doğru Türkiye'ye giriş yapmış ve satışa sunulmuştu.
Sınıfının en iddialı modeli olarak karşımıza çıkan Skoda Octavia, ekonomik motor seçenekleri ve tamamen revize edilen modern kokpit çizgileriyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Skoda'nın Türkiye'de önemli satış rakamlarına sahip modellerinden biri olan Octavia'nın fiyat listesi, mayıs ayında güncellendi.
Skoda Octavia güncel fiyat listesi - Mayıs 2023
1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Elite
Aralık: 819 bin 900 TL
Ocak: 821 bin 473 TL
Şubat: 875 bin 400 TL
Mart: 914 bin 400 TL
Nisan: 914 bin 400 TL
Mayıs: 964 bin 400 TL
1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Elite
Aralık: 871 bin 900 TL
Ocak: 873 bin 833 TL
Şubat: 932 bin 900 TL
Mart: 971 bin 400 TL
Nisan: 971 bin 400 TL
Mayıs: 1 milyon 041 bin 900 TL
2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 RS
Aralık: 1 milyon 869 bin 900 TL
Ocak: 1 milyon 873 bin 338 TL
Şubat: 1 milyon 954 bin 400 TL
Mart: 2 milyon 059 bin 900 TL
Nisan: 2 milyon 059 bin 900 TL
Mayıs: 0 milyon 159 bin 900 TL
Combi Scout 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG Scout
Aralık: 1 milyon 164 bin 900 TL
Ocak: 1 milyon 166 bin 833 TL
Şubat: 1 milyon 230 bin 900 TL
Mart: 1 milyon 299 bin 900 TL
Nisan: 1 milyon 299 bin 900 TL
Mayıs: 1 milyon 369 bin 900 TL
Combi 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 RS
Aralık: 1 milyon 919 bin 900 TL
Ocak: 1 milyon 923 bin 338 TL
Şubat: 2 milyon 004 bin 400 TL
Mart: 2 milyon 109 bin 900 TL
Nisan: 2 milyon 109 bin 900 TL
Mayıs: 2 milyon 209 bin 900 TL