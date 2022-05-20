Volkswagen çatısı altındaki Skoda, Octavia modelinin fiyatını mayıs ayına özel olarak güncelledi.

İlk olarak Kasım 2019'da karşımıza çıkan ve tüm dünyaya tanıtılan yeni Skoda Octavia, 2020 yılının sonlarına doğru Türkiye'de satışa sunulmuştu.

Sınıfının en iddialı modeli olarak karşımıza çıkan Skoda Octavia, ekonomik motor seçenekleri ve tamamen revize edilen modern kokpit çizgileriyle müşterilerini bekliyor.

Octavia için bir süredir listelerde devam eden 2020 model yılı satışları, geçen yıl mart ayıyla birlikte son bulmuş ve artık yalnızca 2021 modeller satılmaya başlanmıştı.

Skoda Octavia güncel fiyat listesi - Mayıs 2022

Skoda'nın Türkiye'de önemli satış rakamlarına sahip modellerinden biri olan Octavia'nın fiyat listesi mayısta güncellendi.

1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Elite - 664 bin 900 TL

1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Elite - 706 bin 900 TL

1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Premium - 742bin 900 TL

1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Premium - 784 bin 900 TL

Combi 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Scout - 533 bin 400 TL

2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 RS - 1 milyon 539 bin TL

Combi 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG Scout - 949 bin 900 TL

Combi 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 RS - 1 milyon 589 bin 900 TL