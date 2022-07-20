Skoda Octavia temmuz ayı güncel fiyat listesi

Volkswagen çatısı altındaki Skoda, Octavia modelinin fiyatlarını temmuz ayına özel güncelledi. Fiyatlarda herhangi bir değişiklik olmadı.

İlk olarak Kasım 2019'da karşımıza çıkan ve tüm dünyaya tanıtılan yeni Skoda Octavia, 2020 yılının sonlarına doğru Türkiye'de satışa sunulmuştu.

Sınıfının en iddialı modeli olarak karşımıza çıkan Skoda Octavia, ekonomik motor seçenekleri ve tamamen revize edilen modern kokpit çizgileriyle ülkemizdeki müşterilerle buluşuyor.

Octavia için bir süredir listelerde devam eden 2020 model yılı satışları, geçen yıl mart ayıyla birlikte son bulmuş ve artık yalnızca 2021 modeller satılmaya başlanmıştı. Şimdi ise ülkemizde 2022 model Octavia modelleri satışta.

Skoda Octavia güncel fiyat listesi - Temmuz 2022

Skoda'nın Türkiye'de önemli satış rakamlarına sahip modellerinden biri olan Octavia'nın fiyat listesi, temmuzda haziran ayına göre herhangi bir değişiklik göstermedi.

1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Elite - 759 bin 900 TL

1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Elite - 806 bin 900 TL

1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Premium - 847 bin 900 TL

1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Premium - 894 bin 900 TL

2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 RS - 1 milyon 749 bin 900 TL

Combi 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG Scout - 1 milyon 079 bin 900 TL

Combi 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 RS - 1 milyon 799 bin 900 TL