Skoda patronu açıkladı: Fabia için beklenen son yaklaşıyor Katı emisyon kuralları ve elektrikli araçlara geçişin hızlanması nedeniyle yollara veda edecek son araç Skoda Fabia olabilir.

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Elektrikli otomobilllerin oldukça popüler olmasıyla birlikte artık birçok marka, tamamen bu pazara yönelmiş durumda. Gelecek yıllarda ise içten yanmalı motorlar hayatımızdan çıkacak.

Euro 7 emisyon kuralları nedeniyle artık kompakt içten yanmalı modellerin pahalı hale gelmesi, araçlara veda etmemiz gerektiği anlamına geliyor.

Şimdiye kadar bazı dev markalar, popüler içten yanmalı modellerin fişini çekmek zorunda kalmıştı. Şimdi bu markalara Volkswagen çatısı altındaki Skoda da eklendi.

Skoda Fabia için beklenen son yaklaşıyor

VW marka CEO’su Thomas Schafer, 2020 yılında ailelere yönelik Fabia Combi modelini duyurmuş, ancak proje iptal edilmişti.

Skoda patronu Klaus Zellmer’ın açıklamalarına baktığımızda, Fabia için beklenen sonun yaklaştığını söyleyebiliriz.

CEO Zellmer, Fabia’nın Euro 7 normlarına uygun hale getirilmesi için yapılacak geliştirmelerin Fabia’yı oldukça pahalı hale getireceğinden ve müşterilerin Fabia satın almak için bir nedeninin kalmayacağından bahsetti.

VW’nin yanı sıra sektörün bir diğer devi Stellantis’in patronu Carlos Tavares’de Euro 7 normlarının maliyetleri konusunda sık sık şikâyet ediyor.