Skoda Türkiye, 2023 yılında kendi satış rekorunu kırdı 2023 yılını 35 bin 41 adetlik satışla tamamlayan Skoda, Türkiye'de kendi rekorunu kırmayı başardı.

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2023 yılında Türkiye otomobil pazarında tarihi bir başarıya imza atan Skoda, aralık ayında 4 bin 484 adet araç satarak yılın en yüksek aylık satış rakamına ulaştı.

Skoda, 2023 yılını toplamda 35 bin 041 adet araç satışıyla rekor bir performans sergileyerek tamamladı.

Türkiye'de tarihi bir satış başarısı gösteren Skoda, 2022 yılında gerçekleştirdiği 19 bin 464 adetlik satışa kıyasla yüzde 80'lik bir büyüme kaydetmeyi başardı.

En çok satılan Skoda modelleri

Skoda'nın Türkiye'deki yüksek satış başarısında, geniş ürün yelpazesi önemli bir rol oynadı. Bu ürün yelpazesinde en çok rağbet gören model, markanın amiral gemisi olan Superb sedan oldu.

Superb, 7 bin 507 adetlik satış rakamı ile zirveye otururken, onu 6 bin 813 adetle Octavia takip etti.

Skoda'nın B-SUV segmentindeki modeli Kamiq, Türkiye'de 6 bin 592 adet satışla markanın en çok tercih edilen üçüncü aracı oldu.

Sınıfının en dinamik modellerinden biri olarak kabul edilen Scala, 5 bin 824 adetlik satışla dördüncü, Fabia ise 3 bin 027 adetlik satışla beşinci sırada kendine yer buldu.