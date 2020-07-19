Skoda, Türkiye'de yeni modelini satışa sundu

Türkiye'nin yerli otomobil konusunda kararlı adımlar atması üzerine otomobil markaları yeni modelleri öne çıkarmaya başladı.

Türkiye, otomotiv sektöründe tarihi bir adım attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelini attı.

"Ölmek var dönmek yok" diyerek yerli otomobil üretimindeki kararlılığını ortaya koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk aracın 2022'de banttan ineceğini müjdeledi.

ALMAN MARKALARI TAHTTAN İNECEK

Türkiye'nin yerli otomobil konusunda attığı bu adımlar, otomotiv markalarını da paniğe sürükledi.

Alman otomobil devi Skoda; yerli otomobil fabrikasının temelinin atılmasından sadece bir gün sonra, Türkiye'de SUV ürün gamına yeni bir model daha ekleyerek kompakt SUV segmentindeki Kamiq'i markanın satış yerlerinde görücüye çıkardı.

Yerli otomobil fabrikasının temel atma töreninden fotoğraflar GALERİ