Skoda Türkiye'den çip krizi açıklaması

Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, otomobil markalarını etkisi altına alan çip krizi ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu.

Bu yıl başlarında önce otomotiv sektöründe başlayan, ardından diğer sektörlere de sıçrayan küresel çip krizi, etkisini artırmaya devam ediyor. Üstelik gelen haberler, krizin pek de kolay atlatılamayacağını gösteriyor.

Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, çip sorunu nedeniyle bugün Avrupa'da her markanın fabrikasının önünde on binlerce tamamlanmamış, üretilmemiş araç olduğunu belirterek, "Bunlar basit eksiklikler nedeniyle tamamlanmayı bekliyorlar. Dolayısıyla biz de bütün rakiplerimiz gibi satış ve pazarlama planlarımızı bu bilinmezliğin içinde yapıyoruz." dedi.

"BİR AY SONRASINI GÖREMİYORUZ"

Binek otomobil pazarının 2021 yılını 600-650 bin adet civarında kapatmasını öngördüklerini bildiren Başar, "Salgın nedeniyle bir ay sonrasını görebildiğiniz bir pazar koşulu yok. Ne rakipleriniz açısından ne de kendiniz açısından. Dolayısıyla pazar, bizi bir yere doğru götürüyor.

"ÇİP KRİZİNDEN ETKİLENİYORUZ"

Bu yarı iletken meselesi her markada olduğu gibi bizi de çok derinden etkiliyor. Salgınla beraber tabii ki sipariş rotaları biraz şaştı. Bütün üreticiler buna kendini adapte etmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

"2022'DE HEDEF 40 BİN"

Çip sorununun gelecek yılın ortalarında çözülmesini öngördüklerini ifade eden Başar, "2022 yılına 40 binin üzerinde satış hedefiyle başlayacağız ve bunu giderek artırarak gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Bizi hedeflerimiz doğrultusunda son derece destekleyen de bir Skoda yönetimi var." diye konuştu.