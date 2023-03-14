Skoda, üretim hatlarında sihirli gözler kullanıyor Skoda, üretim hatlarında ''Magic Eye'' yani Sihirli Göz ismini verdiği yapay zeka destekli kameralar kullanmaya başladı.

Yeni teknolojilerle üretim verimliliğini artırmaya ve üretim sürecini geliştirmeye devam eden Skoda, yapay zekayı da kullanıyor.

Skoda FabLab tarafından üretim hatlarına yerleştirilen “Magic Eye-Sihirli Göz” kamera sistemi, sürekli olarak üretimi takip ederek olası sorunları tespit ediyor.

Tüm hareketli parçaları ve arıza yaşanabilecek noktaları gözlemleyen gözler, gerçek zamanlı olarak aşınan noktaların ekranlarda tespit edilmesini sağlıyor.

Üretim sorunları tespit ediliyor

Bu sayede sistem, üretim hattının her zaman kusursuz kalmasını garanti ederken, üretim aksaklıklarının yaşanmasının da önüne geçiyor.

Magic Eye’ı ana fabrika olan Mladá Boleslav’da kullanan Škoda, ilk etapta tam elektrikli modeli Enyaq iV ve Octavia üretim hatlarında bu sisteme yer verdi. Sistemin diğer üretim tesislerinde kullanılması da planlar arasında.